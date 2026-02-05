Teckenspråkstolk
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Frilanstolk i svenskt & internationellt teckenspråk
Vill du ha fler uppdrag i en verksamhet som värdesätter kvalitet, tillgänglighet och gott samarbete?
Vi på Skandinavisk Kommunikation / Linguacom söker nu frilanstolkar i svenskt och internationellt teckenspråk, inklusive dövblindtolkar, som vill ingå i vårt professionella nätverk.
Skandinavisk Kommunikation / Linguacom är en ledande fullservicebyrå inom språkbranschen och ett rikstäckande tolk- och översättningsbolag. Med över 30 års samlad erfarenhet arbetar vi för att skapa verklig tillgänglighet - på riktigt.
Sedan september 2023 är vi nya ägare till Linguacom, efter att Skandinavisk Hälsovård Group förvärvat verksamheten genom dotterbolaget Skandinavisk Kommunikation AB. Det innebär en stabil organisation med långsiktigt fokus på kvalitet och utveckling.
Om uppdragen
Som frilanstolk hos oss blir du en del av ett nätverk av professionella tolkar och får tillgång till varierande uppdrag över hela Sverige.
Uppdragen kan vara både fysiska och digitala, och du väljer själv vad som passar dig.
Tolkning kan förekomma inom bland annat:
Arbetsliv
Utbildning (grundskola, gymnasium, högskola)
Myndighetskontakter
Vård och hälsa
Sociala och privata sammanhang
Vi söker dig som:
Har genomgått utbildning som teckenspråkstolk och/eller dövblindstolk
Har erfarenhet av arbete som teckenspråkstolk/dövblindstolk
Har god yrkesetik och ett professionellt förhållningssätt
Är flexibel, självständig och serviceinriktad
Meriterande: erfarenhet av utbildningstolkning på gymnasie- eller högskolenivå
Vi erbjuder:
Varierande och meningsfulla uppdrag
Möjlighet att själv påverka omfattning och typ av uppdrag
Ett respektfullt och professionellt samarbete
Snabb och tydlig kommunikation
Konkurrenskraftig ersättning och transparenta villkor
Vill du veta mer eller skicka in din ansökan?
Skicka din ansökan direkt till: info@linguacom.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Endast via e-post
E-post: info@linguacom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teckenspråkstolk".
(org.nr 559434-2049) Jobbnummer
