Technical writer

Företaget är en världsledande aktör inom försvarsindustrin och har kunder över hela världen. De utvecklar högteknologiska system och lösningar som främjar säkerheten globalt. Här ges du möjligheten att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik bransch.Om tjänsten
Vi söker nu en teknisk skribent till SAAB i Linköping som vill bidra till utvecklingen av underhållsmanualer för luftburna produkter/system. Här blir du en viktig del i arbetet med att skapa tydliga och korrekta instruktioner som sedan används av exempelvis tekniker vid underhåll av produkten/systemet.
Rollen kombinerar både skrivande och teknisk beredning och du ansvarar själv för att samla in underlag, tolka ingenjörsritningar och utforma materialet i Simplified Technical English (STE). Du arbetar i XML-baserade verktyg där informationen struktureras och taggas enligt gällande standarder.
I skribent rollen arbetar du nära ingenjörer och konstruktörer, vilket ger en djupare förståelse för produkterna/systemen du beskriver. Du skapar dina egna manus, vilket ger stor variation där man får möjlighet att samla in information och analysera för att sedan bereda sitt egna material.
Gruppen präglas av en prestigelös kultur där alla samarbetar och stöttar varandra. Här finns både civilingenjörer och medarbetare med praktisk bakgrund från produktion och montage. Du blir en del av ett välkomnande team som värdesätter gemenskap, fikastunder och aktiviteter även utanför arbetet.
Din kompetens Erfarenhet av att arbeta i XML- eller SGML-miljöer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Minst två års erfarenhet som teknisk skribent
Teknisk utbildningsbakgrund eller motsvarande praktisk erfarenhet
Erfarenhet av standarderna ISpec 2200 och/eller S1000D, samt goda kunskaper i Simplified Technical English (STE) är starkt meriterande. Har du dessutom erfarenhet av arbete med elektriska system eller servicebulletiner är det en fördel.
Som person trivs du i en roll där du får kombinera teknik och språk. Du har lätt för att samarbeta, bygger relationer med ingenjörer och konstruktörer och har en naturlig nyfikenhet inför tekniska system. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, analytisk och självgående, någon som driver arbetet framåt och vågar ta kontakt när något behöver redas ut.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
