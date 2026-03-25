Technical Sales Support Specialist
Din nya roll
Vill du arbeta med avancerad teknik i en global miljö där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu en Technical Sales Support Specialist till ett spännande uppdrag inom robotik och industriell automation.
I denna roll arbetar du nära både teknik och kund, där du ansvarar för att driva och lösa komplexa supportärenden kopplade till robotcontrollers och mjukvara. Du får en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet i leveranserna och bidra till kundernas driftssäkerhet.
Du blir en del av ett engagerat team och samarbetar tätt med R&D och andra interna funktioner för att utveckla produkter och förbättra lösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: - Hantera och driva komplexa tekniska supportärenden från start till mål - Felsöka inom robotcontrollers och robotmjukvara - Rekommendera och koordinera lösningar i samarbete med interna team - Kommunicera status och framdrift till interna stakeholders - Eskalera ärenden vid behov till R&D - Bidra till kontinuerliga förbättringar av produkter och arbetssätt
Företagspresentation
Vår kund är ett globalt verksamt bolag inom robotik och industriell automation, med starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbara lösningar. Här får du möjlighet att arbeta i teknikens absoluta framkant tillsammans med experter från hela världen.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: På plats Lön: Enligt överenskommelse Start: 11 maj 2026 Slut: 10 maj 2027, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Erfarenhet av teknisk support, field service, R&D eller produkt-/systemutveckling inom robotik eller industriell automation
God kunskap inom RobotWare, IRC5 och/eller OmniCore samt felsökningsverktyg
Ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt med stark problemlösningsförmåga
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av kundnära tekniska roller är högt meriterande
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
