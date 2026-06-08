Studenthandledare för Lark- och Lingprogrammen
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Arkitektjobb / Uppsala Visa alla arkitektjobb i Uppsala
2026-06-08
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Institutionen för stad och land
Är du nästa års nya studenthandledare för Lark- och Ling?
Om jobbet
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat studenthandledning och kursadministration.Publiceringsdatum2026-06-08Bakgrund
Det är ett krav att du ska studera vid landskapsarkitekt- eller landskapsingenjörsprogrammet på SLU i Uppsala, årskurs 3-5. Du ska vid anställningens början ha avslutat fortsättningskursen i markprojektering då handledning i AutoCAD är en av arbetsuppgifterna.
Du är noggran och strukturerad i ditt arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av höjdsättning, växtkännedom och digital bildbehandling.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Om företaget
Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar:
agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning där Sidas helpdesk för miljöbedömning ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 160 personer anställda.
Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för stad och land | Externwebben
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Timavlönad anställning; särskild visstidsanställning.
Det innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
Omfattning:
Anställningsperioden är från 1/9 2026 till 15/6 2027. Du kommer erbjudas jobb när behov uppstår. Det kan vara enstaka tillfällen eller i flera omgångar. Du behöver inte vara tillgänglig hela perioden.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-07-01.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Biträdande avdelningschef
Maria Wisselgren maria.wisselgren@slu.se +46702622254 Jobbnummer
9952175