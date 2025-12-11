Technical Information Engineer till Försvarsindustrin
Är du en tekniskt nyfiken kreatör som brinner för att göra avancerad information tydlig, användbar och visuellt tilltalande? Vill du arbeta med högteknologiska produkter i en miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i centrum? Då kan du vara den Technical Information Engineer vi söker. Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN:Vi söker för kunds räkning en Technical Information Engineer som vill bli en del av ett kunnigt team inom Integrated Logistics Support (ILS). Hos vår kund får du arbeta med teknikinformation i världsklass och bidra till utvecklingen av digitala och interaktiva publikationer för avancerade produkter och tjänster. Här blir du en nyckelperson i att skapa tekniskt korrekt, användarvänlig och visuellt attraktiv dokumentation - både digitalt och i tryck.
Rollen innebär ett nära samarbete med ingenjörer, utvecklingsteam och andra specialister hos kunden. Du samlar in, analyserar och strukturerar teknisk information som ligger till grund för underhålls-, handhavande- och utbildningsdokumentation. Du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till teknik i framkant.
VI SÖKER DIG SOM:Har ingenjörsutbildning eller annan relevant teknisk bakgrund.
Har minst 2 års erfarenhet av teknisk information.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av XML och gärna Uptime4 eller liknande verktyg.
Har mycket goda kunskaper i Adobe Illustrator, Acrobat Pro och Creo Illustrate.
Behärskar Microsoft Office på avancerad nivå, särskilt Word och Excel.
Är nyfiken, driven och trivs med att arbeta i team. Du är social, flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och kontaktytor.
Det är meriterande men inget krav om du har militärbakgrund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
