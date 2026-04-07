Technical Expert lokalnätautomation
2026-04-07
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Publiceringsdatum2026-04-07
Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Hos oss på E.ON får du arbeta i en verksamhet där digitalisering och smarta lösningar är en viktig del av energiomställningen - och där ditt bidrag gör skillnad.
Nu söker vi en senior ingenjör inom Lokalnätsautomation som vill vara med och utveckla och förbättra automationslösningar i vårt lokalnät. Rollen är en viktig del i arbetet med att skapa ett mer tillgängligt, flexibelt och hållbart elnät.Om tjänsten
I din vardag kommer du bland annat att arbeta med att utveckla och införa automationslösningar i lokalnätet, exempelvis fjärrstyrning, felindikering och andra funktioner som stärker nätets funktion. Du är med och tar fram och utvecklar tekniska krav för våra anläggningar, såsom nätstationer och ställverk, och bidrar i projekt från tidiga skeden till driftsättning och uppföljning. Du arbetar även med att få lösningarna att fungera väl i hela kedjan - från fältutrustning till centrala system som SCADA eller ADMS. Som en del av arbetet bidrar du till att utveckla arbetssätt, standarder och den långsiktiga inriktningen inom lokalnätautomation.
I den här rollen arbetar du nära verksamheten och är med och omsätter behov och inriktningar till lösningar i våra anläggningar. Du bidrar till utvecklingen av ett mer proaktivt och digitaliserat elnät, där automation och data används för att stötta drift, underhåll och beslutsfattande.
Du kommer att arbeta med flera delar av processen - från att ta fram underlag och krav till att följa upp och vidareutveckla lösningar över tid. Rollen innebär samarbete med kollegor inom drift, IT/OT, projektverksamhet samt externa leverantörer.
Dina erfarenheter
Vi tror att du har en teknisk högksoleutbildning inom exempelvis elkraft, automation eller elektroteknik, eller har skaffat dig motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av arbete kopplat till elnät, gärna inom lokalnät eller med nätstationer, och en grundläggande förståelse för automations- och styrsystem, till exempel RTU, fjärrstyrning, skydd och kommunikation. Det är meriterande om du har arbetat med system som SCADA/ADMS, har kännedom om relevanta IEC-standarder eller har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan teknik, drift och IT/OT.
Som person är du nyfiken och vill bidra till utveckling, både av teknik och arbetssätt. Du trivs med att samarbeta med andra och har förmågan att se hur olika delar hänger ihop i ett större sammanhang.
Vi ser även att du är en kommunikativ person som gärna delar med dig av din kunskap och uppskattar att lära ut andra. Du har förmåga att förklara tekniskt komplexa frågor på ett sätt som skapar förståelse och trygghet, både i interna projekt och i presentationer mot ledningsgrupper eller samarbetspartners.
Hur är det hos oss?
Din chef Selma leder med öppenhet, tillit och psykologisk trygghet och ser till att alla får möjlighet att växa i sina roller. Vårt team är prestigelöst, stöttande och delar gärna kunskap, vilket är extra värdefullt eftersom vi ofta arbetar som experter på olika orter. Vi har roligt tillsammans och värnar om balans i livet - för när vi mår bra presterar vi hållbart.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 20 april.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Selma Najar, Selma.I.Najar@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "359".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ
E.ON Energidistribution AB
E.ON Recruiting Team careers@eon.com
