Är du en ledare som brinner för både människor och teknik? Som Technical Engineering Manager hos oss får du möjligheten att kombinera coachande ledarskap med teknisk vägledning och vara en nyckelperson i att forma framtiden för våra utvecklingsteam.
Vad vårt jobb ärPå Klaravik sammanför vi hundratusentals köpare över hela världen med säljare av maskiner och fordon via vår webbplats klaravik.se. Vi har skapat en auktionstjänst där man dagligen hittar mängder av nya objekt att lägga bud på, och vårt företag växer ständigt. Under 2024 såldes objekt för över 4 miljarder kronor genom företaget och i år ligger prognosen på ytterligare tillväxt!
Vad ditt jobb blirDu leder 10-15 utvecklare och arbetar nära produktägare, arkitekt och andra ledare inom organisationen för att skapa rätt förutsättningar för hög teknisk kvalitet och hållbar produktutveckling. Rollen passar dig som brinner för att få människor att växa, samtidigt som du trivs med att vara ett tekniskt bollplank som hjälper teamen att fatta bra, långsiktiga beslut.
Ditt ansvarLedarskap och teamutveckling
Leda och utveckla cirka 10-15 utvecklare.
Genomföra 1:1-samtal, utvecklingssamtal och lönesamtal.
Coachning inom både tekniska och personliga kompetenser.
Rekrytering och onboarding av nya utvecklare.
Säkerställa en trygg, inkluderande och hållbar arbetsmiljö.
Teknisk vägledning
Vara ett tekniskt bollplank för utvecklare och produktägare.
Stötta i tekniska beslut och konsekvensbedömningar.
Delta i arkitekturdiskussioner tillsammans med arkitekt/VP Platform.
Identifiera och hantera tekniska risker.
Driva god teknisk praxis och strukturerat arbetssätt.
Kultur och samarbete
Bidra aktivt till en öppen, lärande och inkluderande kultur.
Driva utvecklarforum (backend, frontend, app etc.) och tekniska möten.
Vara en närvarande ledare på kontoret minst tre dagar i veckan.
Underlätta samarbete och god kommunikation mellan squads.
Tvärfunktionellt samarbete
Arbeta nära produktägare för att skapa gemensam förståelse och förutsättningar.
Vara en aktiv del av tech-organisationens ledarskap.
Säkerställa att squads har rätt kompetenser, verktyg och tekniska förutsättningar.
Kvalifikationer
Obligatoriska
Erfarenhet av personalledning eller coachning inom teknik.
Erfarenhet av tekniskt ledarskap, arkitektur eller systemdesign.
Förmåga att ge tekniskt beslutsstöd till både utvecklare och produktägare.
Starka kommunikativa färdigheter på svenska och engelska.
Erfarenhet av moderna metoder för mjukvaruutveckling.
Meriterande
Bakgrund som utvecklare, arkitekt eller tech lead.
Erfarenhet av produktutveckling eller arbete nära produktägare.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella utvecklingsteam.
Kunskap inom rekrytering och kompetensutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är empatisk, trygg och relationsbyggande - och som älskar att få både människor och teknik att växa. Du är nyfiken, tydlig och strukturerad, och trivs i en roll där du faciliterar bra beslut och bygger starka team.
Du är en naturlig kommunikatör som skapar förtroende och som kan navigera teknisk komplexitet utan att tappa helhetsperspektivet.
Varför oss?Här får du arbeta nära både produktägare och teknikorganisationen, stötta i arkitektur- och systemval och skapa en miljö där utvecklare trivs, växer och levererar långsiktigt hållbara lösningar. Om du vill göra verklig skillnad - både i människors utveckling och i våra tekniska beslut - då är detta rollen för dig.
Vi har en attraktiv kontorslokal ett stenkast från Centralstationen i Lund. Vi arbetar primärt från kontoret och värdesätter närvaro för att underlätta samarbete.
Du får 6 veckors semester, generöst friskvårdsbidrag, pensionslösning och sjukvårdsförsäkring.
Vi har en varm, dynamisk och öppen kultur där vi gillar att göra saker ihop - spelkvällar, AW:s, event & konferenser.
