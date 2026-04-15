Technical Account Manager till CN Rood
Är du en målinriktad och relationsbyggande Account Manager som vill arbeta med banbrytande teknik och innovativa lösningar? Vill du vara en nyckelspelare i ett internationellt företag som ligger i framkant inom test- och mätutrustning? Hos CN Rood får du möjlighet att göra verklig skillnad för kunder inom några av de mest avancerade och spännande industrierna i Europa.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vill du vara en del av ett ledande företag inom tekniska lösningar och innovation? CN Rood har i över 85 år varit specialister på test- och mätutrustning och arbetar med några av de mest avancerade företagen och forskningsinstitutionerna i Europa. CN Rood är stolta över deras djupa branschexpertis och förmåga att leverera skräddarsydda lösningar till kunder inom allt från flyg- och bilindustrin till forskning och utbildning.
Med huvudkontor i Nederländerna och Belgien, och verksamhet över hela Norra Europa finns möjligheten att arbeta i en internationell och dynamisk miljö där innovation och kundnöjdhet står i fokus.
Som Account Manager hos CN Rood kommer du att ansvara för att utveckla och stärka kundrelationerna i Sverige. Du kommer att utgå från Stockholm (eller annan valfri ort) och arbeta nära kunder inom sektorer som forskning, utbildning, och industrier med högteknologiska krav. Dina huvuduppgifter kommer att vara:
Bygga och underhålla långsiktiga relationer med både befintliga och nya kunder
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter genom att förstå kundernas tekniska behov
Presentera och sälja CN Roods breda portfölj av produkter och tjänster
Samarbeta med tekniska experter och supportteam för att säkerställa att kunderna får rätt lösningar
Du erbjuds:
En flexibel och spännande roll i ett framstående företag med innovativa produkter
Möjligheten att arbeta med marknadsledande lösningar inom test- och mätutrustning
Ett engagerat och kunnigt team samt möjligheten att utvecklas i en internationell miljö
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Tjänsten innebär en hög grad av flexibilitet - då du kommer utgå hemifrån, alternativt från ett kontorshotell och veckorna kommer innebära en del resande för att träffa befintliga och potentiella nya kunder.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av B2B-försäljning, med fördel inom teknisk försäljning
Är självständig, lösningsorienterad och trivs med att bygga förtroende och relationer
Har stark kommunikativ förmåga på både svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
Har möjlighet att resa inom Sverige för kundmöten
Innehar B-körkort
För att lyckas som Account Manager hos CN Rood behöver du vara en person med starkt affärssinne och förmågan att bygga långsiktiga relationer. Du är självgående och driven, med en naturlig förmåga att förstå kunders behov och erbjuda skräddarsydda lösningar. Dessutom trivs du i en dynamisk, internationell miljö och har lätt för att kommunicera och samarbeta med både kunder och kollegor. Flexibilitet och en vilja att utvecklas är också viktigt för att hålla sig uppdaterad inom den tekniska utvecklingen och kundernas föränderliga behov.
Låter detta som du? Eftersom rekryterande chef sitter i Belgien ber vi dig skicka in ditt CV och eventuella personliga brev på engelska så snart du kan - vi arbetar med löpande urval!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R2XHQ4". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
113 63 STOCKHOLM Körkort
