Tech Lead
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren person som leder ett Data Warehouse-team i det dagliga agila arbetet och bidrar till införandet av en ny målarkitektur för beslutsstöd och datahantering. Du arbetar som Scrum Master och/eller teamledare med ansvar för planering, genomförande och uppföljning av teamets arbete.
Rollen innefattar facilitering av agila ceremonier, hantering av hinder, risker och beroenden samt stöd till teamet i frågor som rör datamodellering, ETL-processer och datakvalitet. Du säkerställer att lösningar utvecklas i linje med strategiska riktlinjer och identifierar förbättringsmöjligheter i befintliga lösningar.
Du analyserar användning av Data Warehouse och Data Lake, fångar verksamhetsbehov och säkerställer att lösningarna skapar värde. Arbetet sker i nära samarbete med produktägare och andra intressenter, med ansvar för tydlig kommunikation, kontinuerliga förbättringar samt etablering av struktur och arbetssätt för en hållbar dataplattform.
Obligatoriska krav
Du har relevant civilingenjörsutbildning inom IT
Du har minst 10 års erfarenhet av design och implementation av dataplattformar i större organisationer mer än 5 datakällor och 50 slutanvändare, där både Data Warehouse och Data Lakelösningar ingått
Du har minst 8 års erfarenhet av Data Vault
Du har minst 10 års erfarenhet av ETL-verktyget Informatica, inklusive design av pipelines, felhantering och prestandaoptimering
Du har minst 5 års erfarenhet som uppdragsledare (projekt- eller produktledare) i datarelaterade projekt. Erfarenheten ska omfatta ansvar för att leda och fördela arbete i utvecklingsteam samt uppdrag där samverkan skett med arkitekter, verksamhetsrepresentanter och system- eller källsystemsägare
Du har dokumenterad erfarenhet av att i rollen som uppdragsledare, produktägare eller arkitekt presentera, förankra och kommunicera lösningar muntligt och skriftligt på svenska i samverkan med både verksamhet och IT
Du har förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Meriterande
Du har erfarenhet av att genomföra nulägesanalyser av data- och analysverksamhet och ta fram konkreta handlingsplaner som ökat leveransförmåga, kvalitet och långsiktig hållbarhet
Du har erfarenhet av att driva införande eller vidareutveckling av målarkitektur inom dataområdet och säkerställa att operativ utveckling följer fastställda arkitekturprinciper
Du har erfarenhet av att etablera strukturer för styrning och prioritering inom Data Warehouse/Data Lake-miljöer, inklusive hantering av inflöde av nya krav och balansering mellan teknisk skuld och verksamhetsbehov
Du har erfarenhet av att ta fram och presentera beslutsunderlag för ledning inom data- och analysområdet, inklusive konsekvensanalys och rekommendationer
Du har erfarenhet av att leda team i Scrum eller annan agil process, inklusive planering, sprintar, demo och retrospektiv
Du har erfarenhet av uppdrag i offentlig sektor
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7879".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 STOCKHOLM
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9815644