Tech Lead
2025-10-10
För kunds räkning söker vi nu en Tech Lead. Kundbolaget arbetar med att hjälpa organisationer vidareutvecklas genom att erbjuda managementkonsulter, utbildningar och heltäckande IT-lösningar. Nu söker vi en Tech Lead med ledaregenskaper som ska arbeta med att vidareutveckla deras IT-plattform.
OM TJÄNSTEN:
Som Tech Lead kommer du arbeta med en modulbaserad IT-produkt. Du kommer arbeta med utveckling som fokuserar på teknisk transition och kodförbättrande åtgärder, den typ av utveckling som skapar bättre förutsättningar för övriga teammedlemmar att vidareutveckla produkten på ett effektivt och hållbart sätt. Du kommer även att ge stöd och vägledning till teamet i arbetet med tekniska lösningar, där du analyserar hur förändringar bör implementeras samt följer upp och granskar dem för att säkerställa långsiktig kvalitet.
En viktig del av ditt ansvar blir att ta fram tekniska specifikationer och krav som tydligt beskriver hur olika lösningar ska implementeras. Du kommer också att coacha och leda medarbetare i det tekniska genomförandet, och aktivt bidra till kompetensutveckling inom teamet. Utöver detta förväntas du samarbeta nära produktägare och övriga personer för att definiera roadmap och strategiska utvecklingsplaner som vägleder teamets arbete framåt.
Produkten är ett ledningssystem som hjälper företag vid hantering av strategi- och måluppföljning, projekt- och portföljhantering samt digitaliserade processer och dokumenthantering. Gruppen arbetar tillsammans i agila team och du har stor möjlighet till frihet i rollen samt labba med nya tekniker, utvärdera och implementera arkitekturella mönster i allt ifrån databas till gränssnitt. Produkten bygger på C#, ASP.NET, MS SQL Server, Angular och Javascript.
Som anställd kommer du att få möjligheten att ansluta dig till ett företag i en stabil tillväxtfas och arbeta med duktiga kollegor. Arbetsklimatet präglas av ödmjukhet inför varandras förmågor, prestigelös inställning, hjälpsam attityd, högt i tak samt en stark drivkraft att uppnå resultat.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en kandidat- eller masterexamen inom IT, datateknik eller motsvarande
Har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med utveckling i C# .NET
Har erfarenhet av att arbeta med tekniskt transition i .NET
Har erfarenhet av webbutveckling
Har erfarenhet av att arbeta i team med andra utvecklare
Kan kommunicera obehindrat i både svenska och engelska i tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta med JavaScript ramverk
Har erfarenhet av SQL Server/Entity Framework
Har erfarenhet av att arbeta i produktbolag
Har erfarenhet av ASP.NET
Har erfarenhet av HTML/CSS
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är en person med goda ledaregenskaper och en stark pedagogisk förmåga, du kan förmedla tekniska budskap på ett tydligt och begripligt sätt, oavsett mottagare. Du är en trygg och kommunikativ lagspelare som trivs med att samarbeta tätt med andra, samtidigt som du har förmågan att ta initiativ och leda tekniska diskussioner och beslut. Du är prestigelös och ödmjuk, och ser värdet i att både ge och ta emot feedback som en naturlig del av teamets utveckling. Dessutom har du ett starkt kvalitetstänk och arbetar med ett långsiktigt fokus på hållbar kod, med förståelse för vikten av Clean Code och goda utvecklingsprinciper.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
