Tech Lead - Care Technology
2025-12-26
Vill du leda teknikutvecklingen och skapa lösningar som gör skillnad i människors vardag?
Som Tech Lead på Nobina får du en nyckelroll i ett backendfokuserat team där du driver nyutveckling och förbättring av system och appar. Tillsammans med ditt team utvecklar du smarta tjänster från att säkerställa att förare får rätt information till att ge resenärer en smidig reseupplevelse.
Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med systemutveckling i en Microsoftmiljö med .NET och Angular i frontend, samt i Azure för våra molnbaserade lösningar. Som Tech Lead får du också möjlighet att påverka arkitekturella beslut och strategier för hela Nobina IT. Du kommer att ansvara för tekniska vägval, säkerställa kodkvalitet och leda tekniska initiativ som driver våra lösningar framåt.
Vi ger dig utrymme att växa som teknisk ledare och möjligheten att stärka ditt inflytande över Nobinas systemlandskap. Här kan du ta nästa steg i din karriär, ta större ansvar och bidra till att forma framtidens kollektivtrafik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och utveckla tekniska strategier och arkitekturval inom ditt team och Nobina IT
Arbeta hands-on med utveckling i .NET och Angular i en modern Microsoft- och Azure-miljö
Säkerställa att utvecklingsarbetet håller hög kvalitet och följer best practices
Stötta och coacha utvecklare i teamet och främja en kultur av kunskapsdelning
Analysera krav, identifiera tekniska lösningar och implementera dem effektivt
Samarbeta med andra team och intressenter för att driva teknisk innovation
Vem är du?
Vi tror att du är affärsorienterad och har en förmåga att skapa förtroende, både hos ditt team och hos intressenter. Du är kommunikativ, har en god analytisk förmåga och ett starkt intresse för att förbättra arbetssätt. Du brinner för teknik och vill driva innovation inom en samhällsnyttig verksamhet.
Vi ser gärna att du har:
Examen i datavetenskap eller motsvarande erfarenhet
Flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling, med fokus på fullstack eller backend
Erfarenhet av att arbeta i komplexa systemlandskap och molnbaserade lösningar
Erfarenhet av arkitekturella beslut och strategisk systemutveckling
Förmåga att kommunicera tekniska lösningar till både utvecklare och affärsstakeholders
Erfarenhet av agila metoder och DevOps-principer
Förmåga att coacha och stötta teammedlemmar
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Ansökan:
Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande. Välkommen att bli en del av Nobina!
