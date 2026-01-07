Teaterpedagog
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 700 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
På kontoret Leva och verka ser vi till att nya idéer föds, utvecklas och genomförs inom kultur, näringsliv och fritid. Vi lyssnar, vägleder, engagerar, formar mötesplatser och berättelser. Vi bidrar till att offentligt möter privat i kreativ samverkan mellan kommun, föreningar och företag. Allt för att skapa en meningsfull vardag för den som bor och verkar i Nykvarn.
Kulturskolan i Nykvarn söker engagerade medarbetare - Bli en del av Ung i Nykvarn!
Ung i Nykvarn är kommunens samlingsnamn för aktiviteter och evenemang riktade till barn och unga. Vi finns där barn och unga är: på biblioteket, kulturskolan och på alla andra ställen där unga behöver aktiviteter och trygga vuxna. Vårt mål är enkelt, alla barn och unga ska känna att det finns platser för bara dem. Kulturskolan i Nykvarn är en central och viktig del av Ung i Nykvarn. Vi erbjuder en kreativ och utvecklande plattform där unga kan utforska sina intressen inom musik, dans, teater och andra konstnärliga uttryck, samtidigt som de ges möjlighet att växa som individer. Som en del av Ung i Nykvarn är Kulturskolan mer än bara en plats för undervisning - vi är en trygg och inspirerande mötesplats där barn och unga får chansen att skapa, utvecklas och vara en del av en positiv social gemenskap. Tillsammans med andra aktörer i kommunen, som biblioteket och öppen verksamhet, bidrar vi till att skapa trygga platser för unga att både ha roligt och växa i sina kreativa uttryck.
TeaterpedagogPubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår teaterundervisning i grupp med nybörjare till avancerade elever. Du ansvarar för din elevgrupp och verkar för goda kontakter med eleverna och deras familjer. Du leder teatergruppen och tillsammans med övriga ämneslärare planerar och genomför en ämnesöverskridande produktion som kommer ha premiär under vårterminen 2026. I samråd med chef kommer du att ansvara för schemaläggning och uppföljning av schema samt administration. Tillsammans med chef, kollegor och elever kommer du att planera och aktivt medverka i aktiviteter utifrån kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, gemensamma lovaktiviteter, öppen verksamhet med mera. I rollen ingår vidare att delta aktivt i möten och fortbildningar.
Som lärare säkerställer du att eleverna har inflytande och delaktighet i undervisningen, och arbetar aktivt med att omsätta skolans värdegrund genom att använda metoder som gör undervisningen tillgänglig, jämställd och jämlik.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Eftermiddags- och kvällsarbete. Helgarbete kan förekomma.
Tjänsten är en semestertjänst.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har teater- eller dramapedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Kunskap och gärna erfarenhet av scenisk produktion. Du har erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar i teater och drama och vi tror att du i idag arbetar som just teater- eller dramapedagog. Du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och är inkännande. Du har god förmåga att självständigt organisera, planera och genomföra ditt uppdrag. Du är lyhörd inför dina elevers önskemål samtidigt som du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap. Du är van vid att själv lägga upp ditt arbete och fatta beslut självständigt. Du har en självklar trygghet som gör att folk får förtroende för dig. Du har en god förmåga att etablera och bevara goda relationer med såväl kollegor som kulturskolans elever och vårdnadshavare, och har erfarenhet att sätta upp föreställningar med barn och unga.
Meriterande är erfarenhet av att undervisa på kulturskola samt av att göra föreställningar och projekt med barn och unga . Det är även meriterande med erfarenhet av att samarbeta med andra konstformer samt om du har utbildning inom mångfald, integration, funktionsvariation och genus. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för kultur samt barn och ungas lärande och utveckling. Du har ett arbetssätt som präglas av struktur, planering, engagemang och god samarbetsförmåga med såväl individer som grupper. Vi ser gärna att du är en person som är kreativ och har stor initiativförmåga.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
