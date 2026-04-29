Teaterlärare till Kulturskolan
Norrköpings kommun / Gymnasielärarjobb / Norrköping
2026-04-29
Vill du inspirera och vägleda våra teaterelever i deras konstnärliga utveckling? Då är du den vi söker!
Vilka är vi?
Kulturskolan i Norrköping söker en teaterlärare för tillvidareanställning på heltid fr.o.m. höstterminen 2026. Vi är en kreativ och trivsam arbetsplats med ett stort utbud av kurser i konst, dans, teater, film och musik för barn och ungdomar på deras fritid. Här får du möjlighet att vara en del av ett engagerat lärarkollegium som brinner för att främja kreativitet och konstnärligt uttryck. Vi håller till i centrala Norrköping och har ett nära samarbete med det lokala kulturlivet för att skapa en positiv inlärningsmiljö. Kurserna i teater bedrivs i Kulturskolans lokaler, anpassade för verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som teaterlärare på Kulturskolan arbetar du med att inspirera och vägleda barn och ungdomar i åldern 6 - 25 år i deras konstnärliga utveckling. Du undervisar i olika teaterämnen, planerar och genomför lektioner och föreställningar, och skapar en kreativ och stimulerande miljö där eleverna får utforska sin skapande förmåga.
Du samarbetar med andra pedagoger och övrig personal för att utveckla och genomföra projekt som engagerar och utmanar våra elever.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom teater-/dramapedagogik. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och ungdomar i kulturskola och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är kreativ och entusiasmerande med förmågan att inspirera och utveckla individer. Du har en god pedagogisk förmåga där du anpassar din kommunikation efter den du har framför dig. Vidare ser vi att du är lyhörd i ditt bemötande där du utvecklar positiva relationer till såväl elever som kollegor. I samarbetet med andra bidrar du med en positiv inställning och du delar aktivt med dig av kunskap och information till arbetsgruppen i syfte att nå gemensamma mål.
Då vi jobbar med barn och ungdomar är verksamheten dynamisk, vi ser att du trivs med att ändringar kan ske under arbetsdagens gång och att du förhåller dig flexibelt och prioriterar om när behov av detta uppstår.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Längd på anställning:
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 22 maj
Kontakt: Enhetschef Bengt Staf, 011-15 33 43, mailto:bengt.staf@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
