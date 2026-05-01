Teaterlärare åk 4-9 Entréskolan Örebro
2026-05-01
Vi söker nu lärare med undervisning i teater för elever i årskurs 4-9 vid Entréskolan i Örebro. Är du intresserad av att vara med och utveckla vår estetiska profil teater i ett nära samarbete med våra andra estetiska profillärare då är du personen som vi söker. Tjänsten är på 30 %. Det finns även möjlighet att lägga till ytterligare ämnen för att öka tjänstgöringsgraden. Just nu söker vi även lärare i engelska, franska och musik.
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns i Västerås, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra estetiska profilval; teater, musik, dans och konst.
Vi söker en engagerad teaterlärare med bredd i sitt kunnande inom regi, scenografi, ljud/ljus, skådespeleri och manusskrivande. En människa som har förmåga att lyfta och entusiasmera och tillsammans med våra elever skapa spännande och viktig teater.
Som teaterlärare leder och undervisar du våra elever inom vår teaterprofil. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning i teater med eleverna på teaterinriktningen. Eleverna har teater på schemat två lektioner i veckan. Du planerar och genomför föreställningar med eleverna i ett nära samarbete med de andra profillärarna i musik, dans och konst.
Tjänsten är på 30 % men med utökad tjänstgöring vid heldagsrepetitioner och vid föreställningsarbete. Du ingår i det estetiska arbetslaget tillsammans med övriga estetlärare i musik, dans, slöjd och bild. Administration liksom elev- och föräldrakontakt ingår och vi arbetar med digitalt verktyg för ändamålet. Ansvar för rekvisitaförråd ingår också i tjänsten.
Som person är du kreativ, drivande och är van att arbeta fram föreställningar med elever och kollegor. Du har en förmåga att se på situationer och beslut ur ett helhetsperspektiv. Du har en god förmåga att skapa relationer och samarbeta, så väl med elever som till annan personal. Du har ett genuint intresse för elevernas egen skapandekraft och kreativitet. Du är öppen, utvecklingsbenägen, lyhörd, respektfull och bidrar till vårt värdegrundsarbete. Du är trygg i din roll som pedagog/lärare och tar ansvar för ditt uppdrag.
Vi söker dig som har en teaterpedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande. Du har erfarenhet av teaterpedagogiskt arbete med barn och unga. Vi söker främst dig som har lärarlegitimation med lärarbehörighet inriktning teater. Men meriterande är även om du har en bred erfarenhet av teaterverksamhet. Elevernas lärande och utveckling står i centrum. Du har goda kunskaper om att arbeta med elever med olika sorters förutsättningar och kan anpassa din undervisning utifrån olika behov.
Vi lägger stor vikt vid flexibilitet och lösningsfokus och att du kan samarbeta och kommunicera med elever, kollegor, skolledning och övrig personal.
Läs mer om vår estetiska profil teater och pedagogiska idé på vår hemsidawww.entreskolan.se
Lön, ersättning och förmåner
Kollektivavtal - mellan Almega och fackförbunden Sveriges lärare, Kommunal och Vision.
Tjänstepension (ITP-avtalet) TGL,
Tjänstegrupplivförsäkring
Trygghetsförsäkring, TFA,
Omställningsavtalet TRR/SAF-PTK
Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: rekrytering.orebro@entreskolan.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amisgo AB
Hagagatan 51 A
703 46 ÖREBRO
Entréskolan, Örebro
Rektor
Marcus Ahltun info.orebro@entreskolan.se
9887058