Teamledare till SFV:s inköpsenhet
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Hos SFV får du en rolig utmaning att vara med på en spännande utvecklingsresa där du kombinerar kvalificerat inköpsarbete med ett samhällsviktigt uppdrag. Vi är ett team om 23 personer som präglas av engagemang, utvecklingsvilja och god laganda med kontor i centrala Stockholm.
Din roll
Vi söker dig som är en engagerad och erfaren ledare som tillsammans med Inköpschefen vill utveckla enhetens arbetssätt, processer och kultur samtidigt som du bidrar med ett modernt och inkluderande ledarskap som bygger starka team och skapar gemensam framdrift. I rollen ingår inte personal och budgetansvar.
Du kommer även driva egna projekt och utvecklingsinitiativ med tydligt mål- och utvecklingsfokus.
• Säkerställa att de löpande arbetsuppgifterna planeras, genomförs och följs
• Ta fram verksamhetsplan och budget tillsammans med inköpschef
• Utveckla processer, strukturer och arbetssätt inom inköp och kategoristyrning
• Skapa samverkan och goda relationer inom inköpsenheten och övriga SFV. Du kommer bidra i arbetet att kommunicera ut strategier, förändringar etc till berörda verksamheter.
Arbetsledningen omfattar bland annat:
• Du kommer bidra i att stärka ledarskapet på Inköpsenheten, driva och utveckla tydliga, effektiva strukturer för exempelvis kategoristyrning, leverantörsutveckling, upphandling och affärsmässighet.
• Stötta och coacha medarbetare i både vardag och projekt.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning som exempelvis ingenjör eller ekonom alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande befattning inom entreprenad- eller tekniska området.
• Erfarenhet från entreprenad-, bygg- eller fastighetsområdet, då det är vår största kategori.
• God kommunikativ förmåga och vana att arbeta i och utveckla framgångsrika team.
• Erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit utveckling och förändringsarbete samt projekt.
• Du har gedigen erfarenhet av att förstå och tolka verksamheternas behov och ta med dessa behov in i Inköpsenhetens framtida utveckling.
• Erfarenhet och kunskap om branschbestämmelser såsom AB, ABT, ABK och AMA AF, AMA, AF Konsult samt ABFF, allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.
Meriterande:
• Erfarenhet av kategoristyrning och inköp i en större organisation
• Erfarenhet av LOU/LUF
• Chefserfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. SFV söker dig som tar ansvar när du leder mot resultat. Du får energi av att utveckla verksamhet tillsammans med andra och du skapar delaktighet och involvering. En kombination av strukturerad och analytisk förmåga är viktigt för att skapa enhetens strukturer framåt.
Samarbete med kollegorna är en viktig egenskap för att nå resultat och vi ser att du är leveransinriktad samtidigt som du ser kollegorna i projekten och du har förmåga att prioritera och kan hantera olika typer av förutsättningar. Du ser det som viktigt att slutföra arbetsuppgifter och kan få andra att se det som en rolig uppgift.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att ringa rekryterande chef för att få information om hur du ska skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sebastian Nordgren, tfn 010-478 72 22.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Mer information:
Du anställs som: Inköpare med ett uppdrag som teamledare.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Möjlighet till distansarbete: Ja, det finns till viss del möjlighet till distansarbete.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
