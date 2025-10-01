Teamledare till Kolmårdens Djurpark
2025-10-01
Vill du vara med och leda en verksamhet där gästernas upplevelse börjar långt innan de kliver in i parken?
Nöjesbokningen är navet för gästernas första kontakt med Kolmården, Vildmarkshotellet, Skara Sommarland, Furuviksparken och Gröna Lund. Här hjälper vi gästerna att boka upplevelser, svarar på frågor via telefon, mail och sociala medier, och ser till att de får bästa möjliga service redan från start. Tillsammans med våra säsongsmedarbetare skapar vi grunden för minnesvärda besök.
Vi söker nu en engagerad teamledare som vill vara med och utveckla verksamheten, inspirera medarbetare och bidra till både nöjda gäster och starka försäljningsresultat.
Arbetsuppgifter
Som teamledare på Nöjesbokningen ansvarar du för den dagliga driften och leder tillsammans med tre andra teamledare våra säsongsmedarbetare genom både lugna och intensiva perioder. I ditt uppdrag har du ett uttalat ansvar att driva försäljning, där du motiverar och coachar medarbetarna för att nå uppsatta mål.
Du arbetar också nära våra säljkoordinatorer, som ansvarar för att utveckla och sätta upp nya paketeringar och produkter för våra gäster. Här blir din roll att bidra med värdefull input från teamets gästkontakter. Att ge och ta feedback är en central del av det dagliga arbetet och ses som avgörande för att verksamheten hela tiden ska utvecklas.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Leda och stötta medarbetarna i deras dagliga arbete med bokning, service och försäljning.
• Motivera och engagera teamet för att öka försäljningen och bidra till goda resultat.
• Följa upp resultat, ge feedback och skapa förutsättningar för utveckling.
• Delta operativt i verksamheten, exempelvis i telefon eller digitala kanaler, särskilt under intensiva perioder.
• Bidra till ett positivt arbetsklimat genom närvarande ledarskap och god kommunikation.
Vem är du?
Du är en trygg och närvarande ledare som gillar att vara nära verksamheten. Att coacha, stötta och motivera andra ger dig energi, och du trivs med att bygga engagemang i en grupp.
Du ser försäljning som en naturlig del av service och inspirerar andra att arbeta mot gemensamma mål. Du är nyfiken på gästens perspektiv och vill gärna bidra med insikter och feedback för att utveckla både arbetssätt och produkter. I ditt ledarskap är du tydlig, kommunikativ och lösningsorienterad - och du bidrar alltid med en positiv attityd.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap och trivs i en roll där du kombinerar ansvar för drift med coachning av andra.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har minst 1 års erfarenhet av ledarskap.
• Har arbetat inom kundtjänst, service eller liknande roll där gäst- eller kundkontakt varit centralt.
• Har relevant erfarenhet av försäljning och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra.
• Har god pedagogisk förmåga och kan engagera och inspirera medarbetare.
• Har slutförd gymnasieutbildning.
• Är flexibel och trivs i en verksamhet som varierar i tempo och karaktär över året.
• Är en tydlig och närvarande ledare som kommunicerar väl och bidrar med positiv energi i teamet.
Det är meriterande om du har arbetat i callcenter eller annan miljö där både service och försäljning varit centrala delar.
Varför välja oss?
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som aldrig står still. Nöjesbokningen är en verksamhet i ständig utveckling där vi ständigt söker nya sätt att förbättra gästresan och öka försäljningen. Här får du möjlighet att växa i ditt ledarskap, utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och vara med och forma framtidens gästservice.
Du får en unik chans att kombinera närvarande ledarskap, daglig drift och försäljningsdriv med att vara en nyckelperson i flera av Sveriges mest älskade besöksmål.
Övrigt
I den här rollen blir du en nyckelspelare på plats i vårt kundservicekontor vid Kolmårdens Djurpark. Möjligheterna till distansarbete är därför begränsade. Vi arbetar i ett öppet kontorslandskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt. Provanställning tillämpas. Individuell lönesättning samt kollektivavtal med Unionen. Arbetstiderna följer verksamhetens behov och omfattar dag, kväll och helg.
Sista ansökningsdag är 2025-10-31, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida, inte via e-post.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Oliver Tidemo, operativ chef Nöjesbokningen, oliver.tidemo@parksandresorts.com
• Benjamin Eriksson, verksamhetschef Gästservice, benjamin.eriksson@parksandresorts.com
För fackliga frågor är du välkommen att kontakta vår Unionen-klubb via unionen@kolmarden.com
Vi undanber oss alla kontakter från rekryteringsföretag och annonssäljare i den här rekryteringsprocessen.
Kolmården är Nordens största djurpark och ett av Sveriges populäraste resmål. Kolmården har ett 50-tal olika djurarter och driver en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN. Varje år anställer parken och Vildmarkshotellet tillsammans drygt 1 200 personer till Kolmårdens alla säsonger och besöks av ca 750 000 gäster.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.
