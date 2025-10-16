Teamledare till IT-avdelningen
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-10-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, IT-avdelningen i Jönköping
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Är du en erfaren Teamledare som vill arbeta i en professionell miljö? Vill du vara med och leda utvecklingen av moderna IT-lösningar till rättsväsendet?
Vad innebär arbetet?
För oss är det viktigt med ett agilt arbetssätt där teamarbete är nyckeln till att lyckas med både samhällsnytta och verksamhetsnytta.
Vi har flera agila team som tillsammans utvecklar och förvaltar systemstöd till domstolarnas kärnverksamhet inom mål- och ärendehantering. En utmaning för kommande åren är utveckling av nästa generation av det största systemstödet. Teamen gör tillsammans täta leveranser av både ny funktionalitet och tekniska förbättringar i en miljö som präglas av samverkan. Vi utvecklar hela tiden vårt arbetssätt baserat på agila principer. Som stöd i arbetet använder vi verktyg som Jira, Confluence, Docker och GIT. Aktuellt team ansvarar bl.a. för E-arkiv och Nämndemannastöd. Du kommer att leda ett team med erfarna och kompetenta medarbetare och konsulter.
Det betyder att du tar ansvar för att:
• Leda agilt team i vidareutveckling och nyutveckling. Du koordinerar och planerar arbetet i teamet på kort och lång sikt så att teamet lyckas med sina leveranser.
• Skapa förutsättningar för arbete med ständiga förbättringar och utveckling av teamet och dess leverans.
• Samverka och samarbeta med övriga teamledare utifrån ett helhetsperspektiv, samtidigt företräda och väga in teamets perspektiv i prioritering och planering tillsammans med andra ledande roller.
• Samordna arbete inom teamet och hantera beroenden till andra delar av verksamheten samt till leverantörer. Facilitera arbetsmöten och work-shops.
Utifrån behov, erfarenhet och möjlighet bidrar du i andra delar av teamets arbete t.ex. med utveckling, krav, test och arkitektur.
Du kommer även att bidra med din kompetens i en eller flera av våra kompetensgrupper för att utveckla vår avdelning framåt.
Vem söker vi?
Du har ett antal års erfarenhet av ledarskap och teamledning. För dig är det självklart med samarbete och att bygga goda relationer.
Du har högskoleutbildning med inriktning mot IT eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Du har erfarenheter av agila metoder. Du tycker om att bygga team där alla får en möjlighet att utvecklas och där du bidrar till en bra stämning i teamet.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med utveckling, krav, test, arkitektur eller andra roller inom systemutveckling och erfarenhet från förvaltningsledning.
För att lyckas i din roll så behöver du vara strukturerad, ha helhetssyn och gilla digitalisering. Du ser möjligheterna framför problemen.
Du behöver kunna situationsanpassa ditt ledarskap. Du är flexibel i att styra utifrån mål och planering men också kunna ändra riktning när andra perspektiv tillkommer. Du har en hög samarbetsförmåga, är lyhörd, har lätt för att kommunicera på ett anpassat sätt samt mod att hantera skiljaktigheter mellan parter.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att jobba på en dynamisk och framåtriktad IT-avdelning med fokus på digitalisering och utveckling av interna arbetsprocesser. En trygg arbetsplats som är präglad av mångfald och utvecklingsmöjligheter både på djupet och bredden. En avdelning med engagerade kollegor i en kreativ och intensiv miljö som formas av Domstolsverkets ledord snabbare, enklare och flexiblare.
Vi erbjuder en miljö som präglas av en hög tilltro till våra medarbetare och att varje person tar stort ansvar för sitt jobb. För oss är medarbetarna vår största tillgång!
Vilka är vi?
Domstolsverkets IT-avdelning har drygt 100 medarbetare och är hjärtat i 80 domstolars digitalisering. Vi underlättar vardagen för cirka 7 400 användare i Sveriges domstolar och bidrar på så sätt till rättstrygghet och demokrati för landets invånare. Varje dag.
Tillsammans med andra närliggande myndigheter spelar Sveriges Domstolar också en viktig roll i digitaliseringen av informationsflödet inom hela rättsväsendet.
Hos oss jobbar alla med ständiga förbättringar och bidrar till arbetsglädje. Vi är en arbetsplats med fina resultat i den årliga medarbetarundersökningen och här finns stora möjligheter till kompetensutveckling.
Domstolsverkets moderna huvudkontor finns mitt i expansiva Jönköping och har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. På myndigheten arbetar cirka 400 personer.
Besök oss gärna på www.domstol.se
och läs mer om, och hur det är att jobba hos oss.Publiceringsdatum2025-10-16Övrig information
Placeringsort är Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka. Detta bestäms i dialog med närmaste chef.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan i dag!
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DOV 2025/1252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen Kontakt
Enhetschef
Markus Erlandsson 036-155534 Jobbnummer
9559870