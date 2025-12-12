Teamledare inom hemtjänsten - Åkersberga
2025-12-12
Vill du göra skillnad i en växande verksamhet? Aleo Omsorg söker 1-2 teamledare till hemtjänsten i Åkersberga (Österåkers kommun). Du arbetar nära kunderna, stöttar personalen och avlastar enhetschefen.
Som teamledare är du en central del av vardagen, med både praktiskt arbete och viss administration. Vi söker dig som är undersköterska och vill ta nästa steg i ansvar och ledarskap.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Dina arbetsuppgifter, som teamledare, omfattar bland annat:
Arbetsledning & stöd i vardagen - du stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet, svarar på frågor och är en trygg närvaro i teamet.
Praktiskt omsorgsarbete - du arbetar ute hos kunderna tillsammans med övrig personal och säkerställer god kvalitet i insatserna.
Planering & uppstart av insatser - du hjälper till vid uppstart av nya kunder och säkerställer att behoven möts från start.
Dokumentation & administration - du hanterar löpande dokumentation, enklare uppföljningar samt stöttar enhetschefen med administrativa uppgifter.
Kvalitet & arbetsmiljö - du bidrar till rutiner, struktur och trygg arbetsmiljö i teamet.
Teamkultur & sammanhållning - du är en förebild i bemötande, kommunikation och samarbete.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning (meriterande) - utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och gärna med erfarenhet av hemtjänst.
Erfarenhet av en arbetsledande eller samordnande roll - du har tidigare erfarenhet av att leda och fördela arbete samt att planera insatser utifrån myndighetsbeslut.
Stöttande, prestigelös & kommunikativ - du finns där för kollegor, skapar en god arbetskultur och är trygg i dialog med medarbetare, kunder och anhöriga.
Stresstålig, ansvarstagande & närvarande - du hanterar pressade situationer med lugn, tar ansvar, fattar trygga beslut och är aktivt närvarande i ditt arbete.
Lösningsorienterad & flexibel - du agerar när det behövs, hittar vägar framåt även när det är mycket att göra och växlar smidigt mellan praktiskt arbete och administration.
Digitalt van - du har erfarenhet av att arbeta med mobiltelefon och dokumentation i digitala system.
B-körkort (krav) - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
Arbetstider och anställningsform
Tjänstgöring: måndag-fredag samt eventuell helg utifrån verksamhetens behov (inkl. röda dagar). Arbetstid: dagtid 07.00 - 15.30. Omfattning: heltid, 37 h/vecka. Arbetsplats: Åkersberga (Österåkers kommun). Anställningsform: tillsvidare med 6 månaders provanställning, med tillträde enligt överenskommelse.
Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
