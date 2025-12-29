Teamledare inom hemtjänsten - Åkersberga
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker
2025-12-29
Vår hemtjänst i Österåker växer snabbt, och därför söker vi nu två teamledare som vill vara med och stärka teamet i vardagen. Det här är en roll för dig som trivs nära kunderna, är trygg i vårdarbetet och vill ta ett tydligt steg vidare i ansvar och ledarskap.
Hos Aleo Omsorg har du som teamledare en central roll där du kombinerar praktiskt arbete inom hemtjänsten med ledarskap och administrativa uppgifter. Du leder och samordnar ett team på cirka 8-12 medarbetare, är ett dagligt stöd för personalen och en viktig avlastning för enhetschefen. Tillsammans arbetar ni för hög kvalitet, god arbetsmiljö och nöjda kunder.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Dina arbetsuppgifter, som teamledare, omfattar bland annat:
Arbetsledning & stöd i vardagen - vara en trygg, närvarande kontakt för medarbetarna och stötta i det dagliga arbetet.
Praktiskt omsorgsarbete - arbeta ute hos kunderna och vara en förebild i bemötande, kvalitet och professionalism.
Planering & uppstarter - delta vid uppstart av nya insatser och säkerställa att kundernas behov möts på ett tryggt sätt.
Dokumentation & administration - hantera löpande dokumentation och enklare uppföljningar i nära samarbete med enhetschef.
Kvalitet & arbetsmiljö - bidra till struktur, rutiner och ett gott arbetsklimat.
Teamkultur & sammanhållning - bygga tillit, samarbete och arbetsglädje i teamet.
Trygghetslarm - hantera både planerade och akuta insatser inom ramen för uppdraget i Österåkers kommun (kl. 07.00-22.30).
Vem är du?
För denna roll ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Vård- och omsorgserfarenhet - du har arbetat inom vård och omsorg, gärna hemtjänst.
Undersköterska (meriterande) - gärna med skyddad yrkestitel.
Naturlig ledare i vardagen - du har erfarenhet av att samordna, stötta eller leda andra, formellt eller informellt.
Prestigelös och stöttande - du hjälper där det behövs och skapar trygghet omkring dig.
Stresstålig och lösningsorienterad - du behåller lugnet även när tempot är högt.
Kommunikativ och närvarande - trygg i kontakt med kollegor, kunder och anhöriga.
Digitalt van - bekväm med dokumentation och arbete i digitala system.
B-körkort (krav) - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
Arbetstider och anställningsform
Tjänstgöring: måndag-fredag samt eventuell helg utifrån verksamhetens behov (inkl. röda dagar).Arbetstid: dagtid 07.00 - 15.30.Omfattning: heltid, 37 h/vecka.Arbetsplats: Åkersberga (Österåkers kommun).Anställningsform: tillsvidare med 6 månaders provanställning, med tillträde enligt överenskommelse.
Publiceringsdatum2025-12-29
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025.
Arbetsgivare Aleo Care AB
