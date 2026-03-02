Teamledare inom automationsteknik
2026-03-02
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera tekniskt arbete med ledarskap? Vill du tillhöra ett familjärt industriföretag med platt organisationsstruktur och stora utvecklingsmöjligheter? Då kan Lämneå Bruk vara arbetsplatsen för dig! Som teamledare inom el-programmering på Lämneå Bruk blir du en del av ett kunnigt och engagerat gäng som tar ansvar för hela produktionskedjan - från idé till färdig leverans. Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Professionals Nord söker för Lämneå Bruks räkning en teamledare inom el-programmering. Du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Lämneå Bruk under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Om rollen
Som teamledare för el-programmeringsavdelningen leder och planerar du det dagliga arbetet för teamet av elprogrammerare, samtidigt som du själv är operativ i projekt och programmering. Du är länken mellan produktionsledning och den dagliga verksamheten och säkerställer att arbetet bedrivs enligt plan, med rätt kvalitet och säkerhet. Dina arbetsuppgifter innefattar att:
Planera, leda och följa upp det dagliga arbetet utifrån produktionsplaneringen
Stötta teamet i programmering, test och driftsättning
Säkerställa att rutiner, arbetssätt och säkerhetsföreskrifter följs samt hanterar avvikelser
Ansvara för löpande kommunikation, inklusive veckomöten och samverkan med andra avdelningar
Handleda nyanställda och praktikanter
Identifiera förbättringsområden, föreslå åtgärder och rapportera till produktionschef
Flexibla arbetstider tillämpas under dagtid och resor i tjänsten kan förekomma, både i Sverige och internationellt.
Vi söker dig som:
Har praktisk utbildning inom automation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av PLC, HMI och drivteknik (Siemens TIA portal, Starter)
Har erfarenhet av en ledande roll, exempelvis som teamledare eller gruppledare
Har god datorvana
Har erfarenhet av arbete i industriell miljö
Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av andra styrsystem, exempelvis Allen Bradley, Mitsubishi, Beijer eller Lenze
Erfarenhet av arbete mot slutkund
Erfarenhet av resor i tjänsten
Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är en trygg och närvarande ledare som trivs med att kombinera operativt arbete med ansvar för planering och daglig styrning. Du är kommunikativ, lyhörd och prestigelös, och har lätt för att samarbeta med olika. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för kvalitet och säkerhet, och är en förebild i vardagen. Samtidigt är du lösningsorienterad och har en positiv inställning till utveckling och förbättringar - både i arbetssätt och teknik.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidStad: Ljusfallshammar
Urval: Sker löpande
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.lamnea.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lämneå Bruk Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9770187