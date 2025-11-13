Teamledare dagskift till logistikverksamhet i Jönköping
2025-11-13
Vi på Pokayoke rekryterar nu en teamledare till en av Jönköpings mest dynamiska logistikverksamheter. Här får du möjlighet att leda ett engagerat team, ta ansvar för drift och driva förbättringar som ger direkt effekt i verksamheten.
Du befinner dig troligen i ett skede i karriären där du vill ta nästa steg, du har byggt trygghet i din yrkesroll och vill nu växa vidare i ditt ledarskap. Rollen passar dig som trivs när mycket händer, gillar tydliga mål och vill ha mandat att påverka hur arbetet utförs. Du får en nyckelroll i att skapa struktur, säkerhet och effektivitet i en miljö där varje beslut räknas.
Om rollenSom teamledare ansvarar du för att leda och utveckla ett team om cirka 20-25 medarbetare. Du planerar och fördelar arbetet, följer upp nyckeltal och kvalitet samt säkerställer att verksamheten drivs tryggt, effektivt och med hög leveransprecision.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Leda, coacha och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet
Ansvara för schemaläggning, bemanning och planering av resurser
Följa upp och analysera produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö
Driva förbättringsarbete och implementera nya rutiner vid behov
Samverka med interna och externa parter för att säkerställa effektiva flöden
Säkerställa att verksamheten uppnår uppsatta mål och nyckeltal
Vi söker dig som Har erfarenhet av att leda team inom logistik, lager eller produktion
Är trygg i din roll som ledare och har god kommunikativ förmåga
Har förståelse för logistikflöden, terminalarbete och transportplanering
Trivs i ett högt tempo och är van att fatta beslut i stunden
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (engelska är meriterande)
Har B-körkort
Meriterande är erfarenhet av schemaläggning och KPI-uppföljning.
Om dig som ledareDu är en närvarande, strukturerad och engagerad ledare som får teamet att trivas och prestera. Du ser helheten, skapar ordning även när tempot är högt och bygger en kultur där man samarbetar och stöttar varandra. Du trivs med ansvar, vill påverka och motiveras av att utveckla både människor och processer.
Rollen ger stora möjligheter att utvecklas, både genom att ta större ansvar och genom att bidra till förbättringar som stärker verksamhetens effektivitet och arbetsglädje. Här får du vara med och påverka, utmana befintliga arbetssätt och växa i takt med uppdragets ansvar.
Om uppdragetOmfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid Placering: Jönköping Start: Enligt överenskommelse
Detta är en heltidstjänst med inledande provanställning, placerad i Jönköping.
AnsökanLåter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Felicia Pettersson fep@pokayoke.se
