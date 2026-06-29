Teamledare CNC/Lackering | Enmalms Interiör | Dala-Floda
Lernia Bemanning AB / Möbelsnickarjobb / Gagnef Visa alla möbelsnickarjobb i Gagnef
2026-06-29
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Gagnef
, Borlänge
, Falun
, Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i produktion och kombinera ditt hantverkskunnande med ansvar för team och flöde? Enmalms Interiör söker nu en teamledare till sin verksamhet i Dala‐Floda.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Du arbetar operativt i produktionen samtidigt som du har ett övergripande ansvar för att arbetet flyter på – från planering till leverans. Du leder det dagliga arbetet i ett mindre team och säkerställer att kvalitet, tempo och struktur håller rätt nivå. Arbetet inkluderar arbete i produktion och du är med och prioriterar, fördelar arbete och stöttar kollegorna där det behövs.
Rollen är bred och passar dig som vill ta ansvar och vara med och utveckla arbetssätt i en verksamhet med korta beslutsvägar. Arbetet sker dagtid och är placerat i Dala‐Floda. Start sker enligt överenskommelse.
Om dig
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, leda andra i det dagliga arbetet och samtidigt vara en del av produktionen. Som person är du en lagspelare med hög arbetsmoral – någon som får saker att hända och bidrar till ordning och framdrift.
Formell kompetens
Mycket goda kunskaper i CNC‐bearbetning
Erfarenhet av lackering/sprutmålning
Vana av att arbeta i produktion med fokus på kvalitet och leverans
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning eller teamansvar
Erfarenhet av arbete inom träproduktion eller liknande
Teknisk förståelse för maskiner och produktion
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på bemanning.dala@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7895511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Gagnefs vårdcentral (visa karta
)
785 61 DJURÅS Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9982294