Teamledare Butik
Astrid Lindgrens Vimmerby AB / Chefsjobb / Vimmerby Visa alla chefsjobb i Vimmerby
Är du en trygg och engagerad ledare med känsla för service och försäljning? Vi söker nu en teamledare som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Som Teamledare i butik är du en närvarande och stöttande kraft i det dagliga arbetet i en eller flera av våra butiker i parken. Du leder teamet genom att vara ett föredöme i driften - du coachar, inspirerar och ser till att både medarbetare och gäster känner sig sedda.
Du har ett öga för butikens helhet - från säljgolv och skyltning till bemötande och kundservice. Tillsammans med ditt team säkerställer du att varje butik är inbjudande, välfylld och välkomnande. Det är en praktisk och varierad roll där du arbetar med allt från varuplock och kassaarbete till problemlösning och försäljningsdrivande aktiviteter.
Arbetstiderna och anställningsperiod Lön sätts enligt kollektivavtalet Nöjesavtalet som är en överenskommelse mellan Visita och Hotell & restaurangfacket (HRF). Eventuella frågor om tjänsterna besvaras av
Sista ansökningsdagen för dessa tjänster är 2026, men intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Under sitt liv och i sina böcker visade Astrid Lindgren många prov på civilkurage och vikten av allas lika värde. Hon hade ett ärligt och respektfullt förhållningsätt till omvärlden. Och det har vi också här, i hennes värld.
