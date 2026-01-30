Teamledare
Burlövs kommun, Ung i Burlöv / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Burlöv Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Burlöv
2026-01-30
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun, Ung i Burlöv i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun. Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära både ungdomar och kollegor i en roll där du får kombinera operativt ledarskap med verksamhetsutveckling? Ung i Burlöv söker nu en teamledare som vill ta ett tydligt ansvar för den dagliga driften och bidra till att utveckla en meningsfull fritidsverksamhet för kommunens ungdomar.
Ung i Burlöv arbetar för att skapa trygga, inkluderande och utvecklande fritidsmiljöer för ungdomar i kommunen. Vår verksamhet utgår från ungdomsdelaktighet, relationsskapande arbete och informellt lärande, och sker i nära samverkan både inom kommunen och med externa aktörer.
Som teamledare är du en nyckelperson i verksamheten och arbetar tätt tillsammans med enhetschef och fritidsgårdspersonal för att säkerställa kvalitet, struktur och utveckling i det dagliga arbetet.
Om rollen
Rollen som teamledare innebär att du leder och samordnar den dagliga verksamheten och är en tydlig arbetsgivarrepresentant i vardagen. Du ansvarar för att arbetet flyter på, att strukturer och rutiner följs och utvecklas samt att arbetsgruppen har rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.
Du arbetar i nära dialog med enhetschefen, som har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar, och är ställföreträdande vid enhetschefens frånvaro. Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men viss schemalagd kvällstjänstgöring ingår, då du också är närvarande i den öppna verksamheten.
I uppdraget ingår att leda och samordna arbetsgruppen i det dagliga arbetet. Du håller i regelbundna arbetsmöten, följer upp verksamheten utifrån mål och verksamhetsplan samt är delaktig i att ta fram nya mål tillsammans med personalen.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för schemaläggning, frånvarohantering och bemanning, inklusive att kalla in timvikarier och planera semestrar. I rollen ingår även administrativt arbete kopplat till verksamheten, såsom beställningar, fakturahantering och andra löpande administrativa uppgifter.
Du deltar i rekrytering och introduktion av nya medarbetare och stöttar personalen i deras individuella utveckling.. Du deltar också i budgetuppföljning och budgetplanering samt fattar självständiga beslut om inköp inom givna ramar.
En viktig del av uppdraget är samverkan, både internt och externt med exempelvis skola, socialtjänst och polis. Parallellt med detta är du aktiv i den öppna verksamheten, där du arbetar relationsskapande med ungdomar, coachar dem till delaktighet och stöttar dem i att utveckla egna aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, exempelvis som fritidsledare, pedagog, socionom, kriminolog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar och en mycket god förståelse för vad som krävs för att bedriva en kvalitativ, trygg och inkluderande fritidsverksamhet.
Du har ingående erfarenhet av att samordna, strukturera och leda det dagliga arbetet i en verksamhet utan att vara formell chef. Du är trygg i att ta ansvar, fatta beslut i vardagen och skapa tydlighet i uppdrag, roller och arbetssätt. Samtidigt har du ett relationsorienterat, lyhört och inkluderande förhållningssätt som bygger förtroende hos både ungdomar och kollegor.
Du är trygg i ditt ledarskap och bekväm med att företräda arbetsgivaren i det dagliga arbetet. Samtidigt har du ett relationsorienterat, professionellt och inkluderande förhållningssätt som skapar förtroende hos både ungdomar och kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där förmåga till samarbete, ledarskap och omdöme är avgörande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att förekomma.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Ung i Burlöv Kontakt
Enhetschef
Johan Rasmussen johan.rasmussen@burlov.se 040-625 68 38 Jobbnummer
9712970