Teamledare
2025-09-10
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Tjörn vårdcentral ligger centralt på ön i Kållekärr och har cirka 11 500 listade patienter som valt oss som sin vårdcentral.
Vi är ett team på cirka 36 anställda från olika yrkeskategorier. Vår psykologmottagning för vuxna är placerad på vårdcentralen i Stenungsund och tar emot patienter från Närhälsans vårdcentraler i Stora Höga, Tjörn och Stenungsund. Vi har även en filial i Skärhamn där en del av arbetet utförs.
På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov. Vi lägger stort fokus på bemötande och en god och trivsam arbetsmiljö där vi arbetar både självständigt och tillsammans. Det bidrar till en god upplevelse både av att vara patient och medarbetare hos oss. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Vi söker nu en teamledare till vår vårdcentral, tjänsten är en kombinationstjänst där du arbetar både som teamledare och i din grundprofession. I rollen som teamledare kommer du samordna och leda det dagliga arbetet tillsammans med chef och medarbetare. Du kommer ansvara för daglig styrning, bemanning, schemaläggning, verksamhetsuppföljning och utvecklingsarbete. Du är direkt underställd vårdcentralchefen och ingår i vårdcentralens ledningsgrupp.
Om dig
Du är utbildad i någon av de professioner som arbetar på en vårdcentral.
Du har erfarenhet från arbete i regional primärvård.
Du har erfarenhet av schemaläggning på vårdcentral.
Meriterande med erfarenhet av arbetsledning eller liknande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är strukturerad, engagerad och positiv. Du har en förmåga att se alla olika yrkeskategoriers behov och förutsättningar. Förmåga att hantera problem och vara kommunikativ är viktigt i rollen. Att ha ett strategiskt tänkande, vara följsam till fattade beslut och att ha förmåga att hitta lämpliga implementeringsstrategier för förbättringsarbete tillsammans med övriga i ledningen är viktigt. Vi ser även att du är flexibel, serviceinriktad och har ett professionellt arbetssätt och anser att ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor är en självklarhet. Vi vill också att du delar Närhälsans kärnvärden som är; Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer planeras till onsdag den 1 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
