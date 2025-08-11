Teamleader / Enhetsansvarig
2025-08-11
Vill du vara med och skapa framtidens Mackverket?
Vi är ett snabbt växande restaurang- och cateringföretag som söker hungriga medarbetare som vill vara med på vår resa!
Nu söker vi Teamledare/enhetsansvarig till en av våra enheter som ligger i Stockholm Quality Outlet, Barkarby.
Är du en driven, serviceinriktad och stresstålig person? Gillar du utmaningar och ett högt tempo? Gillar du teamwork och ha roligt på jobbet? Då kanske det är dig vi söker till oss på MACKVERKET.
Mackverket är ett kök med kärlek för kvarter, råvaror och matiga mackor. Ett professionellt kök och en familjär atmosfär där varje kund ses som en stammis - är grundvärderingar som är av största vikt för oss.
I rollen som Teamledare / Enhetsansvarig är du den som leder och inspirerar teamet på enheten. Du säkerställer att vi alltid levererar högsta kvalitet, service och en enastående gästupplevelse. Din roll handlar om att planera, coacha och utveckla personalen - samtidigt som du driver försäljning och håller koll på kostnader för att nå våra mål och budgetar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet ifrån liknade arbetsuppgifter och du får gärna vara utbildad kock eller liknande. B-körkort är meriterande.
Läs mer om oss www.mackverket.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
