Teamleader - Restaurang Brasserie X

2026-04-17


Teamleader till Brasserie X - Quality Hotel Winn Haninge
Vill du vara med och skapa en restaurangupplevelse som gästerna verkligen minns?Nu söker vi en teamleader till Brasserie X - vår livfulla restaurang med en smakrik mix av nordiskt och franskt, mitt i hjärtat av Quality Hotel Winn i Haninge.
Här är vi mer än en restaurang. Vi är ett vardagsrum, en mötesplats och en självklar del av hotellets upplevelse.
Om rollen
Som teamleader hos oss är du mitt i pulsen. Du leder arbetet i driften, stöttar teamet och säkerställer att varje gäst får en upplevelse som känns både personlig och professionell.
Du jobbar tätt tillsammans med restaurangchef/F&B Manager och är en viktig del i att skapa struktur, energi och kvalitet - varje dag.
Tempot kan vara högt, förutsättningarna kan ändras snabbt, men du trivs i det. Du har förmågan att behålla lugnet, fatta beslut och samtidigt få med dig teamet.
Vem är du?
Du älskar service. På riktigt.Du drivs av mötet med gästen och känslan av att leverera något som överträffar förväntningarna.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av en ledande roll i restaurang

Har minst 3 års erfarenhet av à la carte-servering

Har ett genuint intresse för mat och dryck

Är trygg, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer

Är en naturlig lagspelare som bidrar med energi och engagemang

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Det här får du hos oss

En roll där du verkligen gör skillnad - varje dag

Ett engagerat team som gillar att ha kul tillsammans samtidigt som vi levererar hög kvalitet

En varierad arbetsmiljö med allt från luncher, konferenser, middagar till bröllop och event

Möjlighet att utvecklas, både inom restaurangen och på hotellet i stort

Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning.Arbetstiderna varierar och inkluderar dagar, kvällar och helger.Lön enligt avtal.
Låter det som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 10 maj
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.
Winn Hotel Group driver även sina egna affärsakademi kallad Winn Business School.

Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb.

Strawberry Services AB (org.nr 556828-7790)
136 40  STOCKHOLM

Quality Hotel Winn Haninge

Carina Svedin
carina.svedin@strawberry.se
0701602774

