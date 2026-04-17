Teamleader - Restaurang Brasserie X
2026-04-17
Teamleader till Brasserie X - Quality Hotel Winn Haninge
Vill du vara med och skapa en restaurangupplevelse som gästerna verkligen minns?Nu söker vi en teamleader till Brasserie X - vår livfulla restaurang med en smakrik mix av nordiskt och franskt, mitt i hjärtat av Quality Hotel Winn i Haninge.
Här är vi mer än en restaurang. Vi är ett vardagsrum, en mötesplats och en självklar del av hotellets upplevelse.
Om rollen
Som teamleader hos oss är du mitt i pulsen. Du leder arbetet i driften, stöttar teamet och säkerställer att varje gäst får en upplevelse som känns både personlig och professionell.
Du jobbar tätt tillsammans med restaurangchef/F&B Manager och är en viktig del i att skapa struktur, energi och kvalitet - varje dag.
Tempot kan vara högt, förutsättningarna kan ändras snabbt, men du trivs i det. Du har förmågan att behålla lugnet, fatta beslut och samtidigt få med dig teamet.
Vem är du?
Du älskar service. På riktigt.Du drivs av mötet med gästen och känslan av att leverera något som överträffar förväntningarna.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av en ledande roll i restaurang
Har minst 3 års erfarenhet av à la carte-servering
Har ett genuint intresse för mat och dryck
Är trygg, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer
Är en naturlig lagspelare som bidrar med energi och engagemang
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Det här får du hos oss
En roll där du verkligen gör skillnad - varje dag
Ett engagerat team som gillar att ha kul tillsammans samtidigt som vi levererar hög kvalitet
En varierad arbetsmiljö med allt från luncher, konferenser, middagar till bröllop och event
Möjlighet att utvecklas, både inom restaurangen och på hotellet i stort
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning.Arbetstiderna varierar och inkluderar dagar, kvällar och helger.Lön enligt avtal.
Låter det som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 10 maj
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.
Winn Hotel Group driver även sina egna affärsakademi kallad Winn Business School. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
136 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Quality Hotel Winn Haninge Kontakt
Rekryterare
Carina Svedin carina.svedin@strawberry.se 0701602774 Jobbnummer
9862432