Vårdbiträde till Hemgården
2026-05-27
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.
Verksamheten
Hemgården är ett särskilt boende för äldre i Skinnskattebergs kommun. Här finns avdelningarna Granen och Furan samt korttidsboendet Viljan. Totalt finns här 24 lägenheter fördelade på avdelningarna Granen och Furan samt 10 korttidsplatser på Viljan. På Hemgården arbetar vi i team med flera olika yrkesgrupper såsom vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut, administratörer och enhetschef. Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet som vårdbiträde hos oss innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Huvudsakliga arbetsuppgifter är hjälpa till med personlig omvårdnad såsom dusch, toalettbesök, mat mm utifrån individuella behov, utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, utföra serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp mm samt att arbeta och dokumentera i olika system.Kvalifikationer
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning och/eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska.
Personliga egenskaper
Du är flexibel och tycker om att ha varierande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, du har ett empatiskt förhållningssätt och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. Som person är du lyhörd, positiv och initiativrik. Du har förmågan att sätta brukaren i fokus och kommunicerar på ett tydligt sätt, som person uppskattar du även samarbete med andra.
Då vi inom vård och omsorg har dokumentationskrav, skriftliga rutiner och instruktioner samt muntlig överrapportering är det viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat i det svenska språket, både vad gäller tal och skrift. Anställningstyp/arbetstider
Anställningarna avser två vikariat som beräknas pågå cirka ett år vardera. Tillträde till tjänsterna sker i juli/augusti. Innan anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas.Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), https://www.skinnskatteberg.se/
739 22 SKINNSKATTEBERG Arbetsplats
Skinnskattebergs Kommun Kontakt
Enhetschef Hemgården
Pia Wilhelmsson pia.wilhelmsson@skinnskatteberg.se +46222515827
