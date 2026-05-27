Miljöhandläggare för tillsyn av miljöfarlig verksamhet, vikariat
2026-05-27
Vill du vara med och göra skillnad genom att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter? Vi arbetar för att nuvarande och kommande generationer ska ha möjlighet till en god livsmiljö, folkhälsa och välfärd. Om detta låter intressant för dig, som är i början av din karriär, har vi ett spännande och meningsfullt jobb att erbjuda.
Vad ingår i rollen?
I rollen ingår att självständigt arbeta med tillsyn av mindre tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, där du granskar och hanterar miljörapporter samt ser till att verksamheterna följer gällande miljöregler. Du kommer även att hantera inkomna ärenden gällande dessa verksamheter och hantera ansökan om tillstånd eller anmälan om transport av avfall.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har
minst 3 års utbildning på högskola eller universitet inom området miljö och hälsoskydd eller liknande,
ett par års relevant arbetslivserfarenhet,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
körkort, B- behörighet.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter med ett driv framåt. Med initiativförmåga och trygghet i att fatta beslut, bidrar du till att arbetet utvecklas. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter även i utmanande situationer. Samtidigt är du en trygg och positiv person som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer i team.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du
har läst en utbildning eller kurs om miljöbalken,
har erfarenhet av tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
Mer om oss och rollen
Tjänsten är placerad på avdelningen för miljö med cirka 130 medarbetare. Du kommer att tillhöra enheten för miljöskydd som är en av sex enheter på avdelningen. På enheten har du 27 engagerade kollegor.
Hos oss får du arbetar du i en dynamisk arbetsmiljö, där du har möjlighet att göra verklig skillnad för vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid är viktiga delar av vår kultur.
Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Möjlighet till distansavtal finns utifrån verksamhetens behov.
Våra uppgifter och uppdrag handlar om både myndighetsutövning, främjande verksamhet och förvaltande uppgifter.
Så rekryterar vi
Tjänsten är ett vikariat på 1 år.
När du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV, skrivet på svenska, kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor. Du behöver inte bifoga något personligt brev. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Sandra Wargclou, tfn 010-223 2264.
Fackliga kontaktpersoner är
Stefan Hellmin för SACO, tfn 010-223 1580, e-post stefan.hellmin@lansstyrelsen.se
Niclas Boussard för ST, tfn 010-2231259, e-post nicklas.boussard@lansstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Referensnummer: 112- 25972-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
