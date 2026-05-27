Vi söker en enhetskoordinator till hemtjänsten i Falkenbergs kommun
2026-05-27
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Arbetsuppgifter
Som enhetskoordinator på Hemtjänst Centrum verkställer och planerar du för de brukare som bor i centrala Falkenberg. Tillsammans med enhetschef och medarbetare strävar ni efter den mest optimala planeringen för verksamheten samt bemanningen.
Enhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten avseende personal, budget, arbetsmiljö, kvalité och det är av stor betydelse att du som enhetskoordinator och enhetschefen har en nära kommunikation. Enhetskoordinatorn för också kontinuerlig dialog med arbetsgruppen, handläggare, våra brukare, anhöriga med flera.
Vid insatsplaneringen har enhetskoordinatorn en nyckelposition och ansvarar bland annat för:
* Att aktivt planera enhetens insatser resurseffektivt.
* Att dagligen kommunicera med arbetsgruppen för att lyssna av och på så vis kunna förbättra och effektivisera planeringen.
* Att följa upp planeringen.
* Schemaläggning.
* Personalrekrytering vid korttidsfrånvaro.
På sikt kommer du även att arbeta med personaladministration så som löner och fakturor m.m.
Som enhetskoordinator på hemtjänst Centrum kommer du i första hand planera för dina enheter men du ska också vid behov kunna planera för andra enheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens med administrativ/ekonomisk inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Erfarenhet av personaladministrativt arbete inom området är meriterande och det är ett plus om du har kunskap om hemtjänst. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med system som Pulsen Combine, Intraphone, Time Care Multiacess samt Personec.
Du är en person som har ett gott bemötande i alla lägen och du har god förmåga att vara flexibel i att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Det är av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och att du är stresstålig då arbetet ställer krav på att kunna hantera snabba förändringar under en arbetsdag. Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift och du trivs med att arbeta i team. Du är van användare av Officepaketet, Excel och andra förekommande administrativa system. I arbetsuppgifterna ingår att ersätta kolleger vid kortare frånvaro, samt vid semester. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 25.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327841 - 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Falkenbergs kommun
