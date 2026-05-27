Fysioterapeut inom LSS, Solna stad
Är du fysioterapeut med erfarenhet hemrehabilitering och har intresse av förebyggande friskvårdsarbete? Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete. Skicka in din ansökan och gör skillnad tillsammans med oss!
Om arbetsplatsen
Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad har bland annat ansvar för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten drivs i Solna stads egen regi och vi som utför arbetet är ett team med sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi arbetar med förebyggande, bibehållande och rehabiliterande åtgärder.
Vårt erbjudande
Självständigt och omväxlande arbete med mycket utomhusvistelse och goda möjligheter att lägga upp arbetet fritt.
Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte.
Friskvårdsbidrag
Vad innebär arbetet?
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med en arbetsterapeut och sjuksköterskor och tillsammans planerar och utför ni arbetet med verksamhetens och patienternas bästa i fokus.
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete som innebär:
rehabiliterande insatser inom och råd och stöd inom området till medarbetare på LSS-bostäderna
möjlighet att utveckla förebyggande verksamhet för målgruppen, exempelvis i form av gruppträning eller liknande
fallpreventiva åtgärder och utprovning av hjälpmedel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, och har intresse för verksamhetsområdet. Du kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet. Vi ser gärna att du har B-körkort.
Som person är du trygg och stabil och har lätt att skapa goda relationer. Du har en helhetssyn och en god förmåga att analysera och reflektera utifrån olika perspektiv. Du är lyhörd och har ett stödjande förhållningssätt. I rollen är det viktigt att du är självgående och uppskattar att ta ansvar för din arbetstid. Som fysioterapeut bidrar du med din kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten och du trivs med att arbeta i team kring patienten. Du har en stark förståelse för hur människor lär sig och du kan anpassa ditt budskap för att nå fram till varje individ på bästa sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Tjänsten är ett tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd helgfri vardag, dagtid. I denna tjänst finns det möjlighet att arbeta deltid om så önskas.
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Annika Mutic. Verksamhetschef på Humaniora vård och omsorg, Annika.mutic@solna.se
Varm välkommen med din ansökan senast den 2026-06-10
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställnings hos oss.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Solna kommun
org.nr 212000-0183, https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats:
Omvårdnadsförvaltningen Kontakt:
Verksamhetschef
Annika Mutic Annika.mutic@solna.se 087461525 Jobbnummer:
9930934