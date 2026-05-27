Projektadministratör med inriktning mot KMA till Infrakraft
Vill du ha en varierad roll där du får kombinera administration, struktur och arbete ute i projektverksamheten? Nu söker Infrakraft en Projektadministratör med inriktning mot KMA till teamet i Sundsvall. Här blir du en viktig del av verksamheten och får arbeta nära ledning och projektteam i spännande anläggningsprojekt. Rollen passar dig som gillar ordning och struktur men som också trivs i en flexibel miljö där ingen dag är den andra lik.
Information om företaget
Infrakraft är ett växande entreprenadföretag inom infrastruktur och anläggning med verksamhet över stora delar av Sverige. Företaget arbetar med projekt inom bland annat mark- och anläggning, järnväg och elkraft där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Kulturen präglas av entreprenörskap, prestigelöshet och en stark laganda där medarbetarna hjälps åt för att nå gemensamma mål. Hos Infrakraft får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en organisation där initiativtagande och engagemang uppskattas.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Infrakrafts önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till stina.vidmark@pn.sePubliceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som Projektadministratör med inriktning mot KMA arbetar du nära platsledning och projektorganisation för att stötta i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Du blir en viktig administrativ funktion i projekten där du hjälper till att säkerställa att dokumentation, rutiner och processer följs genom hela projektet. Arbetet är varierande och du kommer både arbeta administrativt och ha kontakt med verksamheten ute i projekten.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Upprätta och uppdatera KMA-dokumentation
Delta vid skyddsronder och arbetsberedningar
Stötta vid riskbedömningar och arbetsmiljöarbete
Hantera slutdokumentation och administrativ uppföljning
Säkerställa att utbildningar och behörigheter är uppdaterade
Vara behjälplig vid arbetsplatsintroduktioner och interna rutiner
Vi söker dig som
Har en utbildning med inriktning mot kvalitet och/eller arbetsmiljö eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Har du erfarenheter inom bygg- och anläggningsbranschen och/eller erfarenheter från att arbeta med offentliga beställare som t.ex Trafikverket är det meriterande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Infrakraft. Du är en person som gillar ordning och struktur och har lätt för att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom rollen innebär många kontaktytor tror vi också att du är kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra. Vidare är du prestigelös och flexibel, där du gärna hjälper till där det behövs och har en vilja att utvecklas tillsammans med teamet.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på stina.vidmark@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall AB
(org.nr 559500-8029), https://www.infrakraft.se/
852 38 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Infrakraft Sundsvall AB Kontakt
Leveranschef
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se +46733003503 Jobbnummer
9930943