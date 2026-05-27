Stf Säljledare Chark - ICA Kvantum Vallentuna
Har du några års erfarenhet inom dagligvaruhandeln (gärna färskvaror) och vet vad det innebär att "kötta bur"? Kan du hantera högt tempo och samtidigt ha fullt fokus på våra kunder? Har du kunskap inom mat och matlagning och intresserad av råvaror? Drivs du av försäljning och resultatoch känner att det är dags att ta nästa steg i karriären? Då bör du läsa vidare!
Vi söker nu en Ställföreträdande Säljledare till vår Chark-avdelning (packade färskvaror; kött, fågel, fisk, chark, ost och färdigmat). Du kommer att jobba tätt ihop med säljledare och försäljningschef - planera, köpa in och utveckla avdelningen och dess medarbetare.
Som Stf Säljledare i vår Chark-avdelning säkerställer du att dagliga leveranser kommer ut i butiken, samtidigt som du tar hand om våra kunder och har koll på inköp, kampanjer och nyckeltal. Mycket händer på en dag och du behöver vara lösningsorienterad och trivas i en miljö med mycket kundkontakt!
Du kommer att tillsammans med säljledaren:
Ansvara för att dagliga leveranser kommer ut i butiken
Utveckla avdelningen med fokus på sälj och kundupplevelse
Ansvara för inköp, kampanjer, planering och sortiment
Utbilda, coacha, informera och inspirera era medarbetare
Leda och fördela det dagliga arbetet
Säkerställa en ren och städad avdelning
Ta ansvar för kundservice i avdelningen och i butiken
Vem är du:
Du har butiksgrunden och är nu redo för nästa steg i karriären.
Du tycker om att arbeta nära våra kunder och uppskattar det personliga mötet
Du drivs av försäljning och resultat
Du har ett stort matintresse och följer nyheter och trender
Du är tydlig i din kommunikation och tycker om att samarbeta
Du är strukturerad och förstår vikten av ordning och reda
Du har god datavana då allt arbete sker med hjälp av olika digitala system
Vilka är vi:
Vårt grymma team består av ca 75 personer och vi träffar veckovis nästan 30000 kunder - så fartfyllda dagar med tempo och energi kan vi garantera! Att arbeta nära kunden är en självklarhet för oss och vi är måna om att förenkla kundens vardag genom att erbjuda hög kundservice varje dag och ett brett sortiment med extra fokus på färskvaror. Butiken ligger mitt i Vallentuna centrum. Vi månar om det lokala och engagerar oss gärna i samarbeten med bla Vallentunas föreningar och skolor.
På ICA Kvantum Vallentuna blir du en del av ett team som vill framåt och ständigt utvecklas. Vårt mål är att vara Vallentunas bästa arbetsplats där alla är med och bidrar tillsammans!Publiceringsdatum2026-05-27Arbetstid och varaktighet
Uppstart: augusti eller enligt överenskommelse. Deltid 34 tim/v, provanställning i 6 mån. Arbete varannan helg. Du behöver vara öppen för att arbeta under alla våra öppettider. Lön enligt avtal. Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du ansöker enkelt genom att klicka på länken. Kom ihåg att svara på videofrågorna, svaren på dem är viktiga för rekryteringen! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mat & Mera i Vallentuna AB
(org.nr 556582-1179)
186 31 VALLENTUNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Vallentuna (Mat & Mera i Vallentuna AB) Jobbnummer
9930941