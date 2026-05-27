Butikschef - foodora market
2026-05-27
Är du en ansvarsfull person som söker en ny utmaning inom ett av Sveriges största q-handelsföretag? foodora market är foodoras helt egna livsmedelsbutik med leverans inom 30 minuter. På foodora market erbjuder vi ett brett sortiment av produkter som du hittar i en vanlig mataffär. Vi söker nu en Butikschef (Store Manager) till Umeå som kommer att ansvara för den dagliga driften, personalen och resultatet. Är du ivrig att växa i en ledarroll? Skicka in din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag:
Leda den dagliga driften, vilket inkluderar att göra beställningar, ta emot leveranser, plocka ordrar och övervaka lagerbeprövningen.
Leda och planera de dagliga aktiviteterna med personalen, inklusive bemanning, schemaläggning och att coacha teamet till att prestera på topp samtidigt som de trivs på jobbet!
Optimera arbetsflöden och rutiner, säkerställa att regler följs samt hålla butiken i utmärkt skick.
Ta ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, leda personalmöten samt hålla i medarbetar- och lönesamtal.
Vad du behöver för att lyckas
Vi tror att du har tidigare erfarenhet som butikschef, biträdande butikschef, lagerchef eller teamledare.
Du är en mästare på att arbeta effektivt och delar gärna med dig av din expertis till dina kollegor.
Det ses som ett plus om du har en relevant eftergymnasial utbildning för tjänsten.
Erfarenhet av att arbeta med livsmedel är också meriterande.
Du förstår svenska och engelska flytande och kan tala antingen svenska eller engelska obehindrat.
Du har god systemvana och solida kunskaper i Excel/Google Sheets.
Vilka vi är
foodora är en del av Delivery Hero Group, världens ledande plattform för lokala leveranser. Vårt uppdrag är att leverera en fantastisk upplevelse - snabbt, enkelt och ända fram till dörren. Vi finns i över 70 länder världen över, med huvudkontor i Berlin, Tyskland. Delivery Hero har varit noterat på Frankfurtbörsen sedan 2017 och ingår i aktieindexet MDAX.
Vad vi erbjuder dig (What's in it for you)
Friskvårdsbidrag toppat med möjligheten att delta i många initiativ för en bra balans mellan arbetsliv och privatliv, såsom en friskvårdstimme och rabatterad massage.
Personalrabatt på foodora (woho!).
Tjänstepension, inklusive premiebefrielseförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.
foodora Learning - Månatliga utbildningstillfällen om olika ämnen, såsom q-handelsbranschen, förhandlingsteknik och projektledning, kombinerat med en strukturerad introduktion och inspirerande kurser i vårt lärverktyg Sana.
Fina erbjudanden via Benify (t.ex. på gymmedlemskap, elcyklar, hotell, ljudböcker, streamingtjänster, kläder, köksutrustning... och mycket mer!).
Grymma After Works och (rosa) fester! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7782040-2020796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodora AB
