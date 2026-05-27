Elevassistent Norretull A
Nu söker vi en elevassistent, kom till oss och gör skillnad!
Norretullskolan A är en kommunal anpassad grundskola för elever i årskurs 7-9 med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhet ligger nu vid högskolan i Kristianstad och efter höstlovet kommer verksamheten att vara på nybyggda Allöskolan.
Skolan har ett tydligt fokus på att eleven ska utvecklas så långt som möjligt, utifrån sin egen förmåga. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar till elevernas lärande. Tillsammans med speciallärare, lärare och elevassistenter ska skolan präglas av att ge de elever som har sin skolgång hos oss möjlighet att nå sin maximala utveckling. En förutsättning för detta är ett varmt och inkluderande klimat.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet både individuellt och i grupp med ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna med fokus på studier och förutsättningar för att utveckla samarbeten och relationer i skolan. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan. Du stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter.
Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. I ett nära samarbete med lärare och övriga elevassistenter strävar du efter att hitta individuella lösningar för att varje elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt aktivt medverkande till arbetsplatsens utveckling och ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och psykiskt påfrestande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har något av följande:
Gymnasieexamen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
God känt från yrkespaketet Elevassistent inom vuxenutbildning eller motsvarande utbildning till elevassistent inom folkhögskola
Examen/godkänt från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande.
Uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som elevassistent
Vi vill att du har god pedagogisk förmåga. Du behöver ha förståelse för uppdraget som elevassistent i anpassad skola och vara lyhörd för elevens behov. Det är en fördel om du har dokumenterad erfarenhet av arbete som elevassistent, annan erfarenhet från liknade arbetsuppgifter eller annan arbetslivserfarenhet. Har du erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer är det meriterande liksom om du tidigare har arbetat med äldre barn/ungdomar i åldern 13-16 år. Kännedom om läroplanen är meriterande.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som skolan arbetar med. Vi vill också att du har förmåga att entusiasmera, motivera och stimulera eleverna i deras utveckling och har god förmåga att möta barn i skolålder. Du är en balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt vilket innebär att du är en lugn och tålmodig person.
För att lyckas med ditt uppdrag som elevassistent är det viktigt att du kan ta ansvar, har empatisk förmåga och kan samarbeta. Då arbetet kan vara fysiskt krävande krävs det att du har god fysik. Vi vill att du är simkunnig, kan cykla och att du har B-körkort för manuell växellåda för att kunna ledsaga eller skjutsa elever till olika aktiviteter.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom något av följande:
Kunskaper om sondmatning
Förflyttningsteknik (ståskal, liftar).
Kunskaper kring pep mask.
Kunskaper kring riekning.
Kunskaper kring hantering av ex epilepsi, diabetes
Simkunnig
Kunskaper i TAKK
Kunskaper kring utmanande beteende
Kunskaper kring översexuellt beteende
Kunskaper syn- och hörselnedsättningar
Kunskaper i digitala kommunikationshjälpmedel.
Kunskaper kring omsorgs- och hygiensituationer
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-111".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Kristianstad kommun, Anpassad skola
Rektor
Johanna Månsson 0729-90 96 31
9930951