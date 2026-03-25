Teamlead inom IT-drift och systemmiljöer
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en central ledarroll i en tekniskt avancerad och säkerhetsklassad verksamhet där ditt fokus ligger på att skapa struktur, utveckla teamet och säkra framdrift i leveransen. Rollen passar dig som trivs nära verksamheten och som vill leda i en miljö där teknik, samarbete och tydliga prioriteringar är avgörande.
Teamet du leder arbetar med drift, installation och uppsättning av komplexa IT-miljöer. Arbetet sker i en tredje linjens funktion med en bred leveransyta som omfattar både intern plattformsutveckling och kundnära implementationer, exempelvis avancerade simulatorlösningar. Du förväntas inte arbeta hands-on i tekniken varje dag, men du behöver ha tillräcklig teknisk förståelse för att kunna stötta teamet, fatta rätt beslut och skapa goda förutsättningar i både Linux- och Windowsmiljöer.
ArbetsuppgifterLeda, coacha och utveckla team inom drift, installation och systemkonfiguration
Styra det dagliga arbetet och säkerställa rätt prioriteringar i både interna aktiviteter och leveranser
Skapa struktur, tydlighet och framdrift i teamets arbete
Fungera som en brygga mellan teknik, verksamhet och andra intressenter
Stötta teamet i tekniska frågeställningar kopplade till Linux- och/eller Windowsmiljöer
Driva förbättringsarbete inom arbetssätt, processer och leverans
KravMinst 3 års erfarenhet av att leda tekniska team eller projekt
Mycket goda ledaregenskaper med fokus på operativ styrning och teamutveckling
God teknisk förståelse inom Linux och/eller Windows
Erfarenhet från IT-drift, systemadministration eller liknande miljö
Förmåga att förstå och leda arbete i en tredje linjens funktion
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeBakgrund inom första- eller andra linjens support
Erfarenhet av att arbeta i eller leda team inom komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av både Linux- och Windowsbaserade infrastrukturer
Erfarenhet av kundnära leveranser eller installationer
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
