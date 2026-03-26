Teamlead inom IT-drift & systemmiljöer - Linköping
Vi söker nu en erfaren Teamlead till ett konsultuppdrag hos vår kund i Linköping. Uppdraget har ett tydligt fokus på ledarskap, teamutveckling och operativ styrning i en tekniskt avancerad och säkerhetsklassad miljö.
Detta är ett hyrköpsuppdrag på 12 månader med ambition att därefter övergå i en anställning direkt hos kund.
Om uppdragetI rollen leder du ett tekniskt team som arbetar med drift, installation och uppsättning av komplexa IT-miljöer. Teamet verkar inom en tredje linjens funktion, men med en bred leverans där både intern plattformsutveckling och kundnära implementation ingår.
Arbetet omfattar bland annat uppbyggnad och installation av avancerade systemlösningar i verkliga miljöer, vilket innebär att teamet kombinerar djup teknisk kompetens med praktiskt genomförande ute hos kund.
Du har en central roll där du skapar struktur, driver arbetet framåt och säkerställer att teamet levererar med hög kvalitet - samtidigt som du har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna stötta i frågor kopplade till både Linux- och Windowsmiljöer.
ArbetsuppgifterLeda, coacha och utveckla team inom drift, installation och systemkonfiguration
Styra det dagliga arbetet och säkerställa rätt prioriteringar
Skapa struktur, tydlighet och framdrift i teamets leveranser
Fungera som länk mellan teknik, verksamhet och övriga intressenter
Stötta teamet i tekniska frågeställningar (Linux/Windows)
Driva förbättringsarbete inom processer, arbetssätt och leverans
KravMinst 3 års erfarenhet av att leda tekniska team eller projekt
Stark förmåga inom operativt ledarskap och teamutveckling
God teknisk förståelse inom Linux och/eller Windows
Erfarenhet från IT-drift, systemadministration eller liknande miljö
Förståelse för arbete inom tredje linjens support/leverans
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
MeriterandeBakgrund inom första- eller andra linjens support
Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av både Linux- och Windowsbaserade infrastrukturer
Erfarenhet av kundnära leveranser eller installationer
Om rollen
Detta är en roll för dig som trivs i skärningspunkten mellan ledarskap och teknik, och som vill vara med och utveckla både team och leveranser i en miljö där kraven är höga och tekniken avancerad.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
