Teamcoach/Scrum master
Stockholms Universitet / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för ett av Sveriges största universitetets IT-miljö.
Det innebär bland annat att utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Är du sugen på en spännande och utvecklande möjlighet att vara med och forma två infrastrukturteam som jobbar med applikations- och plattformsdrift?
IT-avdelningen behöver nu förstärkas med en erfaren och driven Teamcoach/Scrum master med syfte att stötta och coacha två av våra infrastrukturteam i sitt agila arbete inom sektionen för IT-kompetens.
Teamet har kommit en bit på väg i sin agila resa men behöver stöttning i att fortsätta att formas och utveckla sin agila kompetens.
Information om oss och vårt uppdrag finns att läsa på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
I din roll som Teamcoach/Scrum master kommer du att coacha teamet med t ex:
- flödesdrivet tänk
- kontinuerligt lärande
- agila principer och mindset.
Annat du behöver coacha teamet i är hur de upprätthåller och faciliterar t ex:
- iterationsplanering
- daglig synk
- demo
- retro
- backlog refinement (som drivs av produktägaren).
Du kommer att ha ett nära samarbete med produktägaren för att driva teamens produktområden framåt samt arbete tillsammans med övriga teamcoacher för att utveckla det agila arbetet vid Stockholms universitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- flera års praktisk erfarenhet av scrum ramverket och av att ha jobbat som Teamcoach/Scrum master
- relevant akademisk utbildning tex inom systemvetenskap, IT- infrastruktur eller motsvarande införskaffad på ett sätt som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
- goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
meriterande är:
- Certifiering som Scrum master.
- Erfarenhet av att arbeta inom IT-infrastruktur, gärna i en storskalig IT-miljö.
- Erfarenhet inom förändringsledning.
- Erfarenhet av att arbeta i annat lärosäte.
personliga egenskaper:
- Du brinner för ett agilt arbetssätt och agila metoder.
- Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
- Du har en mycket god samarbetsförmåga och är flexibel.
- Du är en riktig teamspelare och tar stort eget ansvar för ditt och teamets arbete.
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig distansarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppchef Liv Ando, mailto:liv.ando@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0974-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
IT-avdelningen Jobbnummer
9806029