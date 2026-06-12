Operativ inköpare | Konsultuppdrag | Finspång
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Finspång
2026-06-12
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en central roll där du säkerställer tillgänglighet av kritiska komponenter i en global leverantörskedja? Nu söker vi en operativ inköpare med driv, struktur och ett starkt fokus på leveransprecision. Känner du igen dig i en roll där tempo, samarbete och förbättringsarbete är vardag - läs mer och ansök nedan!
Om rollen
Som operativ inköpare har du en nyckelroll i att säkerställa att rätt material finns tillgängligt i rätt tid till interna kunder, främst inom verkstadsverksamhet. Rollen finns för att skapa stabilitet, effektivitet och utveckling i leveranskedjan genom nära samarbete med globala leverantörer och interna intressenter. Du arbetar utifrån befintliga avtal, driver uppföljning och hanterar avvikelser samtidigt som du aktivt utvecklar ditt köpområde och bidrar till förbättringsarbete.
Du driver det dagliga flödet framåt genom struktur, tydlig kommunikation och god prioriteringsförmåga. Arbetet är varierande, stundtals intensivt och ställer krav på ditt engagemang och din flexibilitet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Hantera inköpsbeställningar och fakturor
Följa upp leveranser och säkerställa leveransprecision
Driva och leda leverantörsmöten
Arbeta med materialplanering, leverantörsutveckling och processförbättring Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Du är en utåtriktad och drivande person som motiveras av att skapa struktur och leverera resultat i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor, där kommunikation och problemlösning är centrala delar av vardagen. Vidare är du analytisk, kvalitetsmedveten och har förmågan att snabbt identifiera och hantera avvikelser på ett strukturerat sätt.
Krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik eller motsvarande (t.ex. ekonomi/industriell ekonomi)
Erfarenhet av att arbeta strukturerat med leveranser, uppföljning och avvikelsehantering
God analytisk förmåga och vana att arbeta med orsak- och konsekvensanalys
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av operativt inköpsarbete samt goda kunskaper i SAP och Excel, särskilt inom material- och logistikflöden.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Jefferson wells Kontakt
Contact
Evelina Karlsson Evelina.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9962028