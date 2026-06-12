Jurist inom beredskap
Boverket / Juristjobb / Karlskrona Visa alla juristjobb i Karlskrona
2026-06-12
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Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 250 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
1 plats(er).
Din roll hos oss
Är du jurist och intresserad av beredskapsfrågor? Boverket söker just nu en jurist till vår enhet för beredskap och marknadskontroll. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och tillhörighet i olika team bestående av jurister, ingenjörer och andra experter samt handläggare. I teamen förväntas du bidra utifrån din kompetens och dina erfarenheter för att ni gemensamt ska hitta lösningar på komplexa frågeställningar och skapa gemensamma leveranser.
Du kommer bland annat arbeta i ett projekt om författningsberedskap inom bygg- och anläggningssektorn där du tillsammans med projektledare, jurister och experter kartlägger hinder i nuvarande lagstiftning och identifierar behov av ändringar, till exempel med anledning av Sveriges NATO-medlemskap eller EU-rättsliga krav. Utifrån dessa analyser tar teamet sedan fram prioriterade författningsförslag som syftar till att underlätta krishantering, snabbare återuppbyggnad och effektivare samordning mellan aktörer. Arbetet sker i samverkan med statliga och privata aktörer.
I dina arbetsuppgifter ingår även arbete med försörjningsberedskap inom bygg- och anläggningssektorn. Försörjningsberedskap är en central del i arbetet med aktörernas beredskapsplanering och Sveriges uppbyggnad av totalförsvaret samt är en förutsättning för att samhället ska kunna fortsätta att fungera. Tillgång till byggmaterial, arbetsmaskiner och tjänster är nödvändigt för att möjliggöra byggnation, reparation, röjning och återställande av exempelvis samhällsviktiga funktioner. Du kommer tillsammans med teamen att utreda juridiska frågor i form av möjligheter, begränsningar, avtal med mera.
Du kan läsa mer om myndighetens arbete inom beredskap här:
Beredskap - Boverket
Författningsberedskap - Boverket
Försörjningsberedskap - Boverket
Det kommer även på sikt bli aktuellt att arbeta med andra delar av myndighetens juridiska frågor, både på enheten samt på andra enheter.
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har aktuell och relevant erfarenhet av juridiskt arbete och en god förmåga att resonera, utvärdera och utveckla juridiska frågor. Företrädesvis har du arbetat som jurist inom statlig/kommunal verksamhet, alternativt som konsult i privat sektor med motsvarande frågor. Du har goda kunskaper i förvaltningsrätt. I grunden har du en juristexamen eller annan relevant juridisk akademisk utbildning.
Vi värdesätter om du har någon eller några av följande erfarenheter:
relevant arbete inom statlig eller kommunal förvaltning,
beredskapsfrågor,
sekretessprövning av ovan typ av ärenden,
författningsskrivning/föreskriftsarbete,
arbete med utredningar, utredningsmetodik,
notariemeritering.
För att trivas i rollen som jurist på Boverket behöver du kunna arbeta målinriktat och strukturerat, ha god förmåga att arbeta i utvecklingsprojekt med rörliga mål, vara analytisk, ha gott självledarskap och god samarbetsförmåga. Vissa arbetsmoment sker i team och andra delar sker självständigt. Detta ställer krav på att du har ett eget driv och god egen initiativförmåga för att bidra till att teamet når sina mål. Eftersom du kommer arbeta med beredskapsfrågor är det också av stor vikt att du är noggrann och är säkerhetsmedveten. I arbetsuppgifterna ingår både rådgivning och myndighetsutövning, vilket medför krav på saklighet, professionalitet och en hög grad av service. Du behöver även kunna kommunicera tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga förmågor.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning inför beslut om anställning. Tjänsten är en tillsvidareanställning vid huvudkontoret i Karlskrona med tillträde enligt överenskommelse. Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona är en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö.
På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter. Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit/Talent Hire. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2011/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boverket
(org.nr 202100-3989)
Box 534 (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Enheten för beredskap och marknadskontroll Kontakt
ST-Boverket
Emma Fäldt 0455-35 32 94 Jobbnummer
9962029