Kvalificerad utredare inom beredskap
Boverket / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-12
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Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 250 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
1 plats(er).
Din roll hos oss
Är du en kvalificerad utredare och intresserad av beredskapsfrågor? Boverket växer efter att ha blivit en beredskapsmyndighet och söker just nu en utredare att förstärka vårt beredskapsarbete. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter tillsammans med olika team bestående av jurister, ingenjörer, experter och utredare. I teamen förväntas du bidra utifrån din kompetens och dina erfarenheter för att ni gemensamt ska hitta lösningar på komplexa frågeställningar och skapa gemensamma leveranser.
Som utredare kommer du de närmaste åren främst att driva och bidra i arbetet med framtagandet av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt risk- och sårbarhetsbedömningar, där du kartlägger hot och identifierar åtgärder för att stärka krisberedskapen. Detta är en process som är under utveckling vilket ger dig stora möjligheter till inflytande och påverkan i hur vi skapar välfungerande processer och arbetssätt.
En viktig del av arbetet är också löpande omvärldsbevakning, där du bidrar med att analysera information och sammanställa lägesbilder i samverkan med både interna och externa parter.
Utöver detta kan du komma att delta i olika utredningar om både den interna och externa samhällsviktiga verksamheten för att bidra till uppbyggnaden av beredskapssektorn Industri, byggande och handel. Beroende på dina tidigare erfarenheter kan arbete i olika projekt bli aktuellt. Din enhet arbetar för närvarande med flera projekt inom författningsberedskap inom bygg- och anläggningssektorn samt försörjningsberedskap inom bygg och anläggning. Läs mer om arbetet här:
Beredskap - Boverket
Författningsberedskap - Boverket
Försörjningsberedskap - Boverket
På sikt kan det också bli aktuellt att arbeta med andra delar av myndighetens beredskapsfrågor. Du kommer att arbeta nära myndighetens säkerhetsskyddsfunktion och beredskapssamordnare. Det kan bli aktuellt för dig att ingå i framtagande eller revideringar av olika beredskapsplaner, kontinuitetsplaner eller övningsverksamhet.
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har aktuell och relevant erfarenhet av beredskapsarbete och/eller relevant kvalificerat arbete i en samhällsviktig verksamhet. Företrädesvis har du arbetat som riskanalytiker, specialist inom RSA, beredskapshandläggare eller utredare inom statlig/kommunal verksamhet, alternativt som konsult i privat sektor med motsvarande frågor. Du har tidigare erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser och är skicklig i att utvärdera och utveckla komplexa frågeställningar.
Vi värdesätter särskilt att du har erfarenhet av flera av följande områden:
samverkan med aktörer på central och regional nivå,
omvärldsbevakning,
inhämta, sammanställa och delge lägesbilder,
försörjningsanalyser,
framtagande av beredskapsplaner, kontinuitetsplaner eller liknande,
arbeta med utredningar, utredningsmetodik,
processarbete och processutveckling,
övningsverksamhet.
I grunden har du en relevant akademisk utbildning inom till exempel krishantering eller risk- och sårbarhetsanalys, statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, eller annan utbildning kombinerat med relevant erfarenhet som kan bedömas som likvärdig.
För att trivas i rollen som utredare inom beredskap på Boverket behöver du kunna arbeta målinriktat och strukturerat, ha god förmåga att arbeta i utvecklingsprojekt med rörliga mål, vara analytisk, ha gott självledarskap, god samarbetsförmåga. Vissa arbetsmoment sker i team och andra delar sker självständigt. Detta ställer krav på att du har ett eget driv och god egen initiativförmåga för att bidra till att teamet når sina mål. Eftersom du kommer arbeta med beredskapsfrågor är det också av stor vikt att du är noggrann och är säkerhetsmedveten. I arbetsuppgifterna ingår både rådgivning och myndighetsutövning, vilket medför krav på saklighet, professionalitet och en hög grad av service. Du behöver även kunna kommunicera tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga förmågor.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning inför beslut om anställning. Tjänsten är en tillsvidareanställning vid huvudkontoret i Karlskrona med tillträde enligt överenskommelse. Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona är en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö.
På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter. Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit/Talent Hire. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2010/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boverket
(org.nr 202100-3989)
Box 534 (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Enheten för beredskap och marknadskontroll Kontakt
ST-Boverket
Emma Fäldt 0455-35 32 94 Jobbnummer
9962030