Montör/ Svetsare - Rostfritt stål

B3 Personal AB / Svetsarjobb / Stockholm
2026-06-12


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Berndorf Bäderbau Sverige fortsätter att växa och söker nu en skicklig svetsare till vårt montage- och projektteam inom rostfria poolkonstruktioner.
Här får du arbeta i unika projekt i Sverige och internationellt med höga kvalitetskrav och avancerade konstruktioner.
Din roll

Svetsning i rostfritt stål (tunnplåt)

Delta i montage och installation på plats

Arbeta efter ritningar och tekniska specifikationer

Säkerställa högsta kvalitet och precision i utförandet

Publiceringsdatum
2026-06-12

Profil
Flera års erfarenhet av svetsning i rostfritt

Giltiga svetscertifikat

God förståelse för ritningsläsning

Noggrann och kvalitetsmedveten

Flytande svenska och engelska

Flexibel och villig att resa i tjänsten (Europa)

Viktig information

Svetsprov kommer att genomföras på en av våra befintliga arbetsplatser som en del av rekryteringsprocessen

Meriterande

Erfarenhet från byggarbetsplats eller montage

Truck- och kranbehörighet

Erfarenhet av arbete med hög precision

Vi erbjuder

Gedigen introduktion och utbildning

Spännande projekt i Sverige och internationellt

Ett positivt och professionellt team

Attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter

Urval och intervjuer sker löpande. B3 Personal är vår samarbetspartner och hanterar rekryteringsprocessen i sin helhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7663379-2051175".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Götlundagatan 11 (visa karta)
124 71  BANDHAGEN

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9962026

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