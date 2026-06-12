Montör/ Svetsare - Rostfritt stål
B3 Personal AB / Svetsarjobb / Stockholm Visa alla svetsarjobb i Stockholm
2026-06-12
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Berndorf Bäderbau Sverige fortsätter att växa och söker nu en skicklig svetsare till vårt montage- och projektteam inom rostfria poolkonstruktioner.
Här får du arbeta i unika projekt i Sverige och internationellt med höga kvalitetskrav och avancerade konstruktioner.
Din roll
Svetsning i rostfritt stål (tunnplåt)
Delta i montage och installation på plats
Arbeta efter ritningar och tekniska specifikationer
Säkerställa högsta kvalitet och precision i utförandetPubliceringsdatum2026-06-12Profil
Flera års erfarenhet av svetsning i rostfritt
Giltiga svetscertifikat
God förståelse för ritningsläsning
Noggrann och kvalitetsmedveten
Flytande svenska och engelska
Flexibel och villig att resa i tjänsten (Europa)
Viktig information
Svetsprov kommer att genomföras på en av våra befintliga arbetsplatser som en del av rekryteringsprocessen
Meriterande
Erfarenhet från byggarbetsplats eller montage
Truck- och kranbehörighet
Erfarenhet av arbete med hög precision
Vi erbjuder
Gedigen introduktion och utbildning
Spännande projekt i Sverige och internationellt
Ett positivt och professionellt team
Attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Urval och intervjuer sker löpande. B3 Personal är vår samarbetspartner och hanterar rekryteringsprocessen i sin helhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7663379-2051175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Götlundagatan 11 (visa karta
)
124 71 BANDHAGEN Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
9962026