Statens Musikverk Söker Ekonomihandläggare
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2026-06-12
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Statens musikverk är en kulturarvsmyndighet inom kulturdepartementets ansvarsområde. Genom våra verksamheter samlar vi in, tar hand om och berättar om musikens, teaterns och dansens kulturarv. I Musikverket ingår Scenkonstmuseet, Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Music och Elektronmusikstudion, EMS. Utöver det finns det två staber som stöttar verksamheterna; administrativa staben och kommunikationsstaben.
Till vår ekonomienhet söker vi nu en vikarierande ekonomihandläggare
Ekonomienheten består av två medarbetare och tillhör myndighetens administrativa stab. I rollen kommer du att arbeta nära både myndighetens ekonomiansvarige och verksamheterna. Den administrativa staben omfattar, utöver ekonomienheten, flera stödfunktioner och består totalt av tio medarbetare. Hos oss får du arbeta i en liten och engagerad ekonomifunktion med nära samarbete och korta beslutsvägar. Du får en varierad roll med breda kontaktytor.
ARBETSUPPSGIFTER
Som ekonomihandläggare har du en viktig roll i myndighetens ekonomiarbete. Du bidrar till att säkerställa en korrekt och effektiv ekonomiadministration samt ger stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör ekonomi.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Hantering av myndighetens löpande bokföring, inklusive in- och utbetalningar.
Arbete med kund- och leverantörsreskontra, såsom fakturahantering, betalningar och uppföljning.
Avstämning och kontroll av löneunderlag och lönerelaterade transaktioner.
Upprättande av momsredovisning och andra ekonomiska deklarationer.
Genomförande av ekonomiska avstämningar av exempelvis bankkonton och moms.
Ge stöd och service till chefer och medarbetare i ekonomiska frågor.
Besvara frågor från interna och externa kontakter avseende fakturor, betalningar och ekonomiadministration.
Medverka vid framtagande av ekonomiska underlag, rapporter och uppföljningar.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av löpande bokföringsarbete, inklusive hantering av in- och utbetalningar.
Goda kunskaper inom Excell och Agresso
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av statlig redovisning
erfarenhet av leverantörsfakturor och administration i Visma Proceedo
erfarenhet av kundfakturering i systemet Blå Boken eller motsvarande system.
erfarenhet av att arbetat med löneuppgifter kopplat till lön i Primula
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Eftersom rollen innebär många kontaktytor har du en god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomiska frågor för olika målgrupper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNINGEN
Vikariat tom 28 februari 2027, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde 15 september eller enligt överenskommelse. Omfattning 100 %. Arbetet sker på plats på kontoret på Sibyllegatan 2, viss möjlighet till arbetet på distans finns.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2 juli 2026. Vi ber dig säkerställa att din ansökan tydligt beskriver hur dina erfarenheter och kvalifikationer motsvarar det som efterfrågas annonsen.
Du ansöker via hemsidan under https://statensmusikverk.se/om-statens-musikverk/jobb-och-praktik/
(direktlänk: https://statensmusikverk.se/om-statens-musikverk/jobb-och-praktik/).
KONTAKT
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ chef Gerhard Kunosson på telefon 08-519 567 10
Facklig företrädare: Lena Gustafsson, SACO-S, lena.gustafsson@musikochteaterbiblioteket.se
, eller telefon via växeln tel:0851955400. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Musikverk
(org.nr 202100-3666)
114 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens Musikverk (smus) Jobbnummer
9962020