Lärarassistenter till Introduktionsprogrammet, Kavelbro gymnasiet
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde / Pedagogjobb / Skövde Visa alla pedagogjobb i Skövde
2026-06-12
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för kommunens två gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd. Tillsammans erbjuder skolorna 16 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram med olika inriktningar samt anpassad gymnasieskola med tre nationella program och individuellt program. Vi erbjuder också nationella idrottsutbildningar inom handboll och fotboll. Skolorna har ett brett internationellt kontaktnät och utbyte med andra länder. Vi ingår även i Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Gymnasium Skövde har idag cirka 2 300 elever och 300 anställda. Läs mer: www.gymnasiumskovde.se
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du är en viktig del i ungdomars utveckling. Vi behöver dig som brinner för att arbeta med ungdomar ca 16-20 år, som behöver extra stöd av vuxna omkring sig på introduktionsprogrammen.
I din roll som lärarassistent planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt i samråd med skolledning, lärare, elevhälsa och övrig personal. Du kommer att få en roll som mentor för några av våra elever och ingå i ett arbetslagKvalifikationer
Du som söker dig till oss är en person som är lugn, stabil och kontrollerad även i stressiga situationer. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer med elever och personal. För att trivas i denna roll är du en person som har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och alla har olika förutsättningar och bakgrund. Du kan anpassa ditt sätt till att kommunicera utifrån situation och behov och har ett lågaffektivt bemötande.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har god förmåga att arbeta tillsammans med övrig personal för att skapa möjligheter till trygghet och studiero och hög måluppfyllelse för våra elever. I arbetet kan det komma att ingå att samordna grupper, skapa engagemang och delaktighet hos eleverna samt att tillsammans med övrig personal utveckla värdegrundsarbetet på enheten.
Det är meriterande att vara utbildad socialpedagog, fritidspedagog, fritidsledare eller liknande . Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 .
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
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Vi tar gärna emot mail från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Kontakt
Kommunal
Rikard Janhagen rikard.janhagen@skovde.se Jobbnummer
9962033