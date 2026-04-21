Teamchef Kundservice Support
Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Välkommen till oss - du som delar vår vision om hållbarhet i stort och i smått. Du som vill ta ansvar för energiförsörjningen och bryr dig om utvecklingen där vi bor och arbetar. Du som alltid är nyfiken på hur vi kan göra vårt energisystem ännu starkare. Vi söker dig som vill vara med på vår resa och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer.
Ditt framtida team
Mitt namn är Petra och jag kommer att vara din närmaste chef. Avdelningen Kundservice består av två team - Kundservice Support och Kundservice Administration - som tillsammans säkerställer en trygg, sammanhållen och professionell kundupplevelse. Genom lyhörd rådgivning, god service, försäljning och ett professionellt bemötande via telefoni, mejl och chatt skapar vi förtroende och långsiktiga relationer.
Kundservice Support är ofta kundens första kontakt och företagets ansikte utåt, där du leder ett team om tolv engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för kundens upplevelse i det dagliga mötet med oss.
Din roll hos oss
Som Teamchef för Kundservice Support leder du vårt team i första linjen och ansvarar för den dagliga leveransen i kundmötet. Kundservice är företagets ansikte utåt och arbetar främst med inkommande telefoni, mejl och chatt. I uppdraget ingår att coacha teamet inom service, rådgivning och viss försäljning för att säkerställa hög kundnöjdhet och kvalitet.
I din roll ingår bland annat att:
• Leda, coacha och följa upp teamets prestation och måluppfyllelse
• Säkerställa struktur i bemanning, planering och arbetssätt
• Följa upp och driva förbättringsarbete i kvalitet och effektivitet
• Bidra till utveckling av processer, arbetssätt och kundupplevelse
• Samverka nära med interna funktioner som HR, IT/CRM, Försäljning & Marknad och Fakturering
Anställningen avser en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Du rapporterar till Chef Kundservice och utgår från vårt kontor på Råbyvägen i Lund.
Vem är du?
Vi söker dig som är en inspirerande, tillitsfull och tydlig ledare med förmåga att skapa resultat och engagemang även i utmanande lägen. Du är en förebild i ditt sätt att leda, kommunicera och samarbeta - och bidrar till en kultur präglad av ansvar, delaktighet, stolthet och arbetsglädje.
Du är handlingskraftig och har förmågan att leda, planera och följa upp både team och individer genom att skapa struktur och tydlighet i mål, förväntningar och prioriteringar. Du är trygg i att fatta beslut, vågar ställa krav och följer upp - samtidigt som du bygger starka relationer och får människor med dig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning
• Minst 3-4 års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
• Erfarenhet från kundservice eller annan operativ verksamhet med högt tempo
• Erfarenhet av att driva utveckling av arbetssätt, kvalitet och kundupplevelse
• Erfarenhet av att ha fullt arbetsmiljöansvar och förmåga att arbeta proaktivt med riskobservationer och förbättringsbehov
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av energibranschen
• Erfarenhet av CRM-arbete och verksamhetsutveckling
Vi erbjuder dig
Det krävs mod för att leda energiomställningen. Och det modet finns här, på Kraftringen. Vi tror att ett starkt energisystem börjar med medarbetare som har förutsättningar att må bra och skapa balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som stödjer ett hållbart arbetsliv för alla som arbetar hos oss. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner.
Här får du möjlighet att växa i en organisation som driver energiomställningen framåt, samtidigt som du blir en del av en kultur där samarbete, trygghet och respekt för varandra genomsyrar vardagen. Tillsammans bygger vi framtidens energilösningar - för människor, samhälle och kommande generationer.
Låter det intressant?
Sista ansökningsdag är den 10 maj 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Frågorna ersätter det personliga brevet och hjälper oss att lära känna dig bättre. När du skickar in din ansökan maskeras dina personuppgifter automatiskt i vårt system. På så sätt kan vi fokusera på kompetens i det första urvalet. Det är en del av vårt arbete för att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Petra Lindholm, Chef Kundservice, Petra.Lindholm@kraftringen.se
. Om du har frågor rörande vår rekryteringsprocess kontakta Jennie Berne, HR Business Partner, Jennie.Berne@kraftringen.se
Publiceringsdatum2026-04-21
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidat. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en del av Sveriges totalförsvar, vilket innebär att alla tillsvidareanställda krigsplaceras enligt Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
