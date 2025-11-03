Teamchef inom el till Vinnergi Göteborg
Vinnergi AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinnergi AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Jönköping
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du leda ett team av engagerade el och telekonsulter? Hos oss får du vara med och utveckla dig själv, bygga vårt team, ha roligt på jobbet och ha en stor påverkan på vår fortsatt resa. Bli en framtidsintegratör tillsammans med oss, sök tjänsten redan idag! Läs mer om oss på vårKarriärsida.Ledare på Vinnergi
Hos Vinnergi tror vi på ledarskap som bygger på glädje, tillit och utveckling - i linje med vår värdegrund H.E.R.O - Happy, Explore, Ready och Open. Som ledare hos oss blir du en kulturbärare och får möjlighet att både påverka och inspirera. Vi tror på ett coachande ledarskap där du får frihet att forma ditt team, driva affären framåt och utveckla människor. Här får du växa i din roll genom reflektion, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling genom regionala och nationella samarbeten.
Att vara ledare hos Vinnergi Living innebär att du får kombinera teknik, affär och människa. Du skapar en arbetsplats där människor trivs, växer och vågar - och där du själv får utvecklas som ledare i takt med teamet. Här får du verka i en inspirerande och utvecklingsdriven miljö, där du bidrar till att digitalisera och framtidssäkra fastigheter.
Dina arbetsuppgifter
Som teamchef arbetar du nära våra kunder och medarbetare med syfte att bidra till en god medarbetarupplevelse, tillväxt och god lönsamhet. Du planerar resurser och arbetsuppgifter samt utvecklar ditt team för att skapa en utvecklande och inbjudande arbetsplats. Du ansvarar för arbete med medarbetaruppföljning, skapar individuella utvecklingsplaner, rekrytering av nya medarbetare samt leder medarbetarna och teamet mot våra strategiska målsättningar. En viktig del av rollen som Teamchef innebär att skapa och underhålla relationer med kunder, nätverka inom branschen samt arbeta med försäljning för att fortsätta vår affärsutveckling.
I denna roll arbetar du även själv i kunduppdrag, vanligtvis som uppdragsledare och projektledare men det kan även vara i andra roller. Som uppdragsledare och projektledare leder du och driver projekt och projektgrupper, samt agerar rådgivare både externt och internt. Du planerar, bemannar och genomför projekt samt säkerhetsställer att dem har en god arbetsmiljö och struktur. Du arbetar även med att kvalitetssäkring och upprättar styrande dokument åt projektdeltagare.
Teamet i Göteborg drivs av glädje, engagemang, gemenskap och en brinnande vilja att ständigt utvecklas. Med ett befintligt team på 12 medarbetare strävar vi efter att inte bara möta utan överträffa våra kunders förväntningar genom att alltid erbjuda trygghet, stöd och rådgivning för de mest effektiva och hållbara lösningarna. Vår vision är att vara framtidsintegratör där varje individ spelar en nyckelroll i att vidareutveckla och stärka vårt team.
Vårt kontor är beläget i de nyligen renoverade lokalerna i Kineum i Gårda, där vi delar entré med bland annat Jacy'z hotell. Detta ger oss tillgång till utmärkta faciliteter som flera restauranger, ett gym och andra bekvämligheter som finns i fastigheten, vilket bidrar till en fördelaktig och stimulerande arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt och uppdrag inom entreprenad, säkerhet, VVS, bygg eller el och vill ta klivet mot en mer ledande roll. Vi ser att du har en god förståelse för el och vad konsultrollen innebär. Har du arbetat som Elkonsult och ledare tidigare är detta meriterande. Vi vill att du har ett stort intresse för ledarskap och hur man bygger team samt att du vill, med stöttning från oss, utvecklas inom området. Vidare ser vi att du trivs med att underhålla och skapa nya relationer och kontakter samt har ett utbrett nätverk inom området, samt att du drivs av att arbeta med försäljning och har ett stort fokus på att driva affärer framåt.
Som person är du kommunikativ och flexibel och vill arbeta i en dynamisk miljö där du får kombinera teknik, ledarskap och försäljning. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar, utvecklas och få ha en stor påverkan på vår fortsatta resa.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Living blir du en del av ett växande team Elkonsulter som löser utmaningar för verksamheter inom fastighet och indistrusegementet. Här får du vara med och bidra till den digitiala revolutionen inom fastigheter. Läs mer om oss på Living och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
(org.nr 556713-7962), https://www.vinnergi.se Arbetsplats
Vinnergi Kontakt
Fredrik Wiktorsson fredrik.wiktorsson@vinnergi.se 070 - 313 56 57 Jobbnummer
9586153