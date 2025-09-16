Teamchef Förvaltare
HSB Norr söker nu en engagerad och affärsmässig Teamchef Förvaltare. Välkommen att bidra till HSB Norrs satsning på långsiktig hållbarhet och attraktivt boende.
Om rollenSom Teamchef Förvaltare kommer du att ha det övergripande personal-, resultat- och utvecklingsansvaret för vårt förvaltarteam. Avdelning består av en stor bredd av kompetenser där vi arbetar med olika inriktningar inom bostadsrätter, hyresrätter, underhållsplaner, garantiärenden vid nyproduktion m.m. Våra Fastighetsförvaltare är rådgivande och hjälper bostadsrättsstyrelser med fastighetsägaransvaret och det långsiktiga underhållsarbetet. Här kan du läsa mer om våra olika Förvaltartjänster.
Tillsammans arbetar ni för att skapa stor kundnytta och stärka relationerna med både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Rollen innebär att arbeta proaktivt och strategiskt med att utveckla vårt erbjudande inom fastighetsförvaltning, samt att stötta och utveckla dina medarbetare i det dagliga arbetet.
Teamet består av 15 personer och är placerat i Umeå, Skellefteå och Luleå viket innebär att resor förekommer i tjänsten. Du behöver även vara bekväm att ha ett närvarande distansledarskap.
Arbetsuppgifter Affärsmässigt leda, coacha och utveckla ditt team av Förvaltare i linje med HSB Norrs värderingar och strategi.
Personalledning med mål och medarbetarsamtal, lönesamtal och coachsamtal.
Stötta medarbetarna i komplexa kunduppdrag och säkerställa hög service samt kvalitativa leveranser mot uppsatta mål.
Driva förändrings- och utvecklingsarbete för att öka effektivitet, lönsamhet och kundvärde
Ansvara för teamets budget, verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering
Utveckla kundrelationer, arbeta nära styrelser och förtroendevalda samt identifiera nya affärsmöjligheter
Samarbeta internt med andra avdelningar och specialistfunktioner inom HSB
Kvalifikationer Flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna både inom teknisk- och ekonomisk förvaltning
Erfarenhet av att arbeta med mål och resultat i en affärsmässigt verksamhet.
Kunskap, kompetens och intresse av frågor inom förvaltning och kundrelationer.
Ledarerfarenhet
Bred systemvana, praktisk erfarenhet av digitala lösningar samt förmåga att hantera budget- och resultatuppföljning
Minst gymnasial utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort är ett krav
Meriterande
Tidigare erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet av distansledarskap
Ledarskapsutbildning
Personliga egenskaper och ledarskap
Som Teamchef Förvaltare är ditt ledarskap affärsmässigt, coachande och resultatinriktat. Du har förmåga att inspirera och skapa engagemang i ditt team med situationsanpassat ledarskap, samtidigt som du har ett strukturerat och planerat arbetssätt, är ansvarstagande och lösningsorienterad. Du motiveras av att utveckla både verksamhet och människor, och har ett stort intresse för fastighetsbranschens utveckling. För dig är kundfokus, relationer, samarbete och hållbarhet självklarheter.
Vi erbjuder digVill du arbeta i ett företag med över 100 års erfarenhet där utveckling, sunda värderingar och eget ansvar är viktigt? På HSB Norr kan vi erbjuda ett stimulerande arbete i en utvecklingsdriven organisation med värderingarna i centrum och fokus på att ständigt utveckla det goda boendet. Vi ser positivt på kontinuerlig kompetensutveckling bland våra medarbetare och möjlighet att utvecklas i rikstäckande projekt. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Möjligheterna finns hos HSB! Publiceringsdatum2025-09-16Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde så snart som möjligt. Tjänsten kommer att vara placerad i Luleå, Umeå eller Skellefteå. Ange vilken ort du är intresserad av i din ansökan. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är 12 oktober 2025.
Vill du veta mer?
Vänligen kontaktaAffärsområdeschef Jan Lundmark på telefon070-544 00 19 ellerjan.lundmark@hsb.se
Välkommen med din ansökan!
Om HSB Norr
HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteutbud är brett och innefattar förvaltningstjänster och tjänster inom fastighetsutveckling, nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi arbetar för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan samt utveckling av hållbara tjänster och produkter. HSB är också en viktig samhällsaktör som bidrar till ett inkluderande samhälle som värdesätter jämställdhet och mångfald.
Delar du vår passion för att skapa framtidens hållbara boenden?
Vill du läsa mer om oss på HSB Norr, gå gärna in på vår hemsida https://jobb.hsb.se/pages/hsb-norr
och få mer information gällande förmåner och roller. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
