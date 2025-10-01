Team Member 70-100%
2025-10-01
Mister York expanderar och söker nya stjärnor till Västerås
Mister York är en växande hamburgerkedja som utmanar branschen och erbjuder vad vi kallar den nya generationens fast food. Vi tycker att en burgare gjord på kvalitativa råvaror inte skall behöva kosta en förmögenhet, det ska inte heller ta lång tid att få den i handen.
Mister York serverade sin första burgare sommaren 2020 ur en foodtruck. Idag öppnar vi fullskaliga snabbmatsrestauranger samtidigt som vi driver vidare och utvecklar våra mindre containerhus. Mister York har utsetts till Sveriges bästa burgarkedja 3 år i rad av burgerdudes, något vi är väldigt stolta över!
Verksamheten finns idag på många olika orter i Sverige och vi jobbar för fullt med att Mister York skall bli tillgängligt för hela Sverige, där HÄR SKRIVER DU STADEN är näst på tur.
Tjänst
Denna tjänst utgår från 70% upp till 100%. Arbetstid kommer att variera och vara förlagd på alla olika dagar i veckan.
Rollen som Team Member
Vi söker dig som är ansvarstagande, utåtriktad, engagerad & bra på att samarbeta i grupp. Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team för att leverera mat & service i världsklass.
Dina arbetsuppgifter som Team Member kommer innefatta bland annat:
Förberedelser av tillbehör, tillagning av våra prisbelönta burgare, städning samt mottagande av kunder i kassan.
Hög kvalitet är något som genomsyrar hela vår företagskultur. Alla som arbetar inom vår verksamhet ska veta varför de går till jobbet varje morgon och hur de är med och bidrar.
VÅRA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG:
• Du har rätt approach och vill ha roligt på jobbet.
• Du är en person som vill utvecklas och lära dig nya saker.
• Du är en lagspelare som samarbetar bra med andra.
• Du uppskattar att jobba i ett högt tempo.
• Du är noggrann och effektiv.
• Du är ambitiös och gillar utmaningar.
På Mister York så rekryterar vi utifrån personlighet och potential och inte endast utifrån tidigare erfarenheter. Vi erbjuder er full utbildning på plats.
Mister York är anslutna till kollektivavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett deltidsjobb.
Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://www.misteryork.se Arbetsplats
Mister York Kontakt
Mustafa Demirci mustafa.demirci@misteryork.se Jobbnummer
9536069