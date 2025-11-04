Team Manager till vår terminal i Gävle!
Om rollen I rollen som Team Manager i Gävle kommer ditt fokus att vara på våra medarbetare som varje dag arbetar för att sortera och leverera våra paket. Du kommer att ha personalansvar som bland annat innebär uppföljning av KPI:er och medarbetarnas kompetensutveckling. Rollen är både operativ och strategisk för att driften av terminalen ska fungera optimalt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Personalansvar samt kompetensutveckling och medarbetarsamtal.
Schemaläggning och bemanningsplanering, både internt och externt
Ansvar för cross-docking verksamhet på natten.
Säkerställa så att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell.
Kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra processer och kvalitet.
En del av den lokala ledningsgruppen och tillsammans ansvarar för hela verksamheten i terminalen samt arbetsmiljöarbetet
Transportplanering och daglig kontakt med externa åkerier samt uppföljning
Stöd till övriga funktioner som verksamheten kräver.
Kontakt med övriga terminaler i landet.
Om dig som söker Vi tror att du som Team Manager är en naturlig problemlösare som sporras av utmaningar och har förmågan att motivera teamet omkring dig och är ett föredöme för både övriga ledare och medarbetare. Som person är du uthållig och har en nyfikenhet på att lära dig nya saker. Du är även en god kommunikatör med förmåga att ta beslut och skapa klarhet och struktur i en snabbrörlig organisation. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap gällande transportplanering.
Tidigare erfarenhet av ledande roll med personalansvar.
Du har förståelse för att plötsliga avvikelser i arbetet kan förekomma, därför lägger vi stort värde vid flexibilitet och en förmåga att prioritera och prestera i en snabbrörlig miljö.
Tidigare erfarenhet av schemaläggning samt att arbeta enligt KPI:er.
Kunskap och erfarenhet gällande transportplanering
Flytande i svenska och engelska, både muntligt och i skrift.
B-Körkort.
