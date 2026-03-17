Team Manager till SOS International
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på SOS International berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/0zcReJX1JNlD3BFfd9EepJ?si=NF9rudk7T86lriT3FyNqAA
Därför är du viktig
Varje dag hanterar SOS International situationer där människor behöver snabb, trygg och professionell hjälp. Som Team Manager är du den som får teamet att fungera - i högt tempo, med kvalitet och med rätt prioriteringar. Du leder i vardagen, driver resultat och skapar struktur i en verksamhet som är i utveckling. Nu söker vi dig som vill kombinera operativt ledarskap med förändringskraft - och som motiveras av att göra verklig skillnad, varje dag.
Det här är SOS International
SOS International är en av de ledande assistansorganisationerna i Norden. Från våra larmcentraler i Danmark, Sverige, Norge och Finland erbjuder vi akut medicinsk assistans, reseassistans och vägassistans - dygnet runt, året om, var som helst i världen. Bolaget grundades 1961 och ägs av nordiska försäkringsbolag. Med verksamhet i flera europeiska länder levererar SOS International kvalificerade tjänster inom vägassistans, rese- och medicinsk assistans.
I Sverige är SOS International en etablerad partner till bilmärken, fordonsaktörer och andra organisationer med behov av snabb, trygg och professionell hantering av akuta ärenden. SOS International erbjuder en stabil och internationellt förankrad miljö där professionalism, samarbete och ansvarstagande står i centrum.
Vår kultur
Hos SOS International präglas kulturen av närvaro, ansvar och arbetsglädje - även i en miljö som är intensiv och skiftbaserad. Ledarskapet är synligt och tillgängligt över dag-, kväll- och nattteam, och bygger på att skapa struktur, trygghet och tydlighet i vardagen.
Vi tar gemensamt ägarskap för att leverera med hög effektivitet och kvalitet, samtidigt som vi värnar om engagemang och kundnöjdhet i varje ärende. Här kombineras resultatfokus med en stark vilja att skapa en positiv och hållbar arbetsmiljö.
Fokus i din roll
Operativt och närvarande ledarskap i 24/7-miljö - leda team i en matrisorganisation med tydlighet, struktur och närvaro över skift, och kombinera empati med kravställning.
Resultat- och KPI-ansvar - driva prestation, produktivitet och kvalitet i en högvolymsverksamhet där leverans, effektivitet och kundnöjdhet är avgörande.
Trygghet i tempo och komplexitet - agera stabilt och beslutsamt i pressade och kritiska situationer utan att tumma på kvalitet eller arbetsmiljö.
Affärsförståelse och helhetsperspektiv - förstå hur teamets arbete påverkar kund, affär och lönsamhet, och aktivt bidra till förbättring och effektivisering.
Samarbete och förändringsledning - samverka tvärfunktionellt, kommunicera tydligt på alla nivåer och skapa engagemang i utveckling och förändringsarbete.
Om vi får önska
Erfarenhet från försäkring, mobilitet, assistansverksamhet eller larmcentral/24-7-miljö.
Dokumenterad erfarenhet av rekrytering och kompetensförsörjning.
Erfarenhet av sjukfrånvarohantering och en trygg grund i arbetsrätt.
God förståelse för försäkringsvillkor, partneravtal och affärsrelationer.
Erfarenhet av att driva digitalisering och effektivisering av operativa processer.
Vana att leda och genomföra kontinuerligt förändringsarbete.
Är det rätt plats för dig?
SOS International har behov av en ny teamchef som kan kombinera ett tryggt och närvarande ledarskap med tydlig struktur, resultatfokus och förmåga att driva förändring.
Bra att veta
Placering Danderyd.
Tillsvidareanställning.
Du rapporterar till Operations Manager, Manne Börjel.
Ansök senast den 6 april, vi tillämpar löpande urval.
Vid frågor kontakta Martin Svedar, Addpeople, på martin.svedar@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
182 53 DANDERYD Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9803609